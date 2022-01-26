İsmail Özdemir kimdir? İsmail Özdemir nereli kaç yaşında? İsmail Özdemir ne iş yapıyor, hangi görevde?

İsmail Özdemir kimdir? MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir nereli? İsmail Özdemir kaç yılında nerede doğdu? Dışişleri Komisyonu ve Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesi olan İsmail Özdemir biyografisi. İsmail Özdemir, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Bölgesi, 1'nci sıradan milletvekili olarak Meclis’e girdi.

İsmail Özdemir kimdir?

İsmail Özdemir, 1985 yılında Eskişehir'de doğdu. Makine Yüksek Mühendisi; İlköğretim ve lise tahsilini Kayseri'de tamamladı. 2007 yılında Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü ve 2013 yılında yüksek lisansını bitirdi.

Ülkü Ocaklarında uzun yıllar görev yaptı. 2005 yılında resmiyet kazanarak yükseköğretim öğrencilerinin tek temsil kurumu olan Ulusal Öğrenci Konseyinin ilk Genel Başkanı seçildi. 2006 yılında ikinci dönemdeki seçimleri de kazanarak 2007 yılına kadar görevini sürdürdü. 2007 yılında Kayseri Makine Mühendisleri Odasında işe başlayarak çeşitli kademelerde çalıştı. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda uzman olarak denetimlerde bulundu. 2011 yılında askerlik görevini tamamladı. 2008 - 2018 yılları arasında Ortadoğu gazetesinde köşe yazarlığı, Kutlu Sesleniş dergisinde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Enerji, güvenlik, dış politika alanlarında araştırma ve çalışmalarda bulundu. Yayımlanmış 3 kitabı vardır. Bengü Türk TV'de moderatör ve konuk olarak farklı zamanlarda programlara katıldı. TBMM'de Milliyetçi Hareket Partisi Grup Danışmanı olarak çalıştı. Devlet Bahçeli Vakfı Mütevelli Heyeti ve Türkgücü Ülkü Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Özdemir, evli ve 1 çocuk babasıdır.