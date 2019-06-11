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‘İsmail Küçükkaya taraf’ diyen vatandaşa Binali Yıldırım’dan çarpıcı cevap!

Esnafla bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bir vatandaşın İsmail Küçükkaya ile ilgili yaptığı yoruma cevap verdi.

11 Haziran 2019 Salı 15:10

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kahvaltı programında esnafla bir araya geldi.

Binali Yıldırım, burada pazar günü yapılacak olan televizyon programıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Yıldırım, “İnşallah bu pazar günü bir televizyon programında İstanbul için, milletimiz için, ülkemiz için düşüncelerimizi 82 milyon vatandaşımızla paylaşacağız" dedi.

"Vız gelir tırıs gider"

Bu sırada vatandaşlardan birinin, “Başkanım İsmail Küçükkaya taraf" diye bağırması üzerine Binali Yıldırım, “Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider. Önemli değil. Hiç kimse hiçbir bahanenin arkasına sığınmasın. Elhamdülillah alnımız ak başımız dik" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:10
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. İsmail Küçükkaya
  3. 23 haziran
  4. seçim
  5. Fox TV
  6. Ekrem İmamoğlu

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