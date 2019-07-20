İsmail Küçükkaya FOX’dan ayrıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti muhalifliği tanınan 23 Haziran seçimleri öncesi Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı ortak canlı yayın programında moderatör olan İsmail Küçükkaya FOX TV’den kovuldu mu? Genel Yayın Yönetmenliği’ni Doğan Şentürk’ün yaptığı FOX Haber’de aralarında İsmail Küçükkaya'nın da bulunduğu 3 gazeteci işten çıkarıldığı öğrenildi.

Fox Ankara Haber Merkezi’nde kanalın kuruluşundan itibaren görev yapan Cumhurbaşkanlığı muhabiri Umut Yertutan, Fox Ana Haber editörü Serdar Ertuğrul ve İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’in editörlüğünü yapan Necdet Yıldırım ile yollar ayrıldı. Disney ile 21. Century Fox şirketlerinin birleşmesi kararının ardından Fox TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt’un görevine yeni yapılanmada Ankara Temsilcisi’ne yer verilmemesi gerekçe gösterilerek son verilmiş, ayrıca kanalda uzun süredir görev yapan editör Gökhan Kayış, muhabir Yüce Kuyucaklıoğlu ve kameraman Ahmet Bolat’la da yollar ayrılmıştı.

İsmail Küçükkaya,1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya geldi. ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı.

Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı. 2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı. 2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı.Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile evlendi.