0553 313 94 23

İsmail Küçükkaya FOX’dan ayrıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti muhalifliği tanınan 23 Haziran seçimleri öncesi Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı ortak canlı yayın programında moderatör olan İsmail Küçükkaya FOX TV’den kovuldu mu? Genel Yayın Yönetmenliği’ni Doğan Şentürk’ün yaptığı FOX Haber’de aralarında İsmail Küçükkaya'nın da bulunduğu 3 gazeteci işten çıkarıldı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:09
İsmail Küçükkaya FOX’dan ayrıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti muhalifliği tanınan 23 Haziran seçimleri öncesi Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı ortak canlı yayın programında moderatör olan İsmail Küçükkaya FOX TV’den kovuldu mu? Genel Yayın Yönetmenliği’ni Doğan Şentürk’ün yaptığı FOX Haber’de aralarında İsmail Küçükkaya'nın da bulunduğu 3 gazeteci işten çıkarıldığı öğrenildi.

Fox Ankara Haber Merkezi’nde kanalın kuruluşundan itibaren görev yapan Cumhurbaşkanlığı muhabiri Umut Yertutan, Fox Ana Haber editörü Serdar Ertuğrul ve İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’in editörlüğünü yapan Necdet Yıldırım ile yollar ayrıldı. Disney ile 21. Century Fox şirketlerinin birleşmesi kararının ardından Fox TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt’un görevine yeni yapılanmada Ankara Temsilcisi’ne yer verilmemesi gerekçe gösterilerek son verilmiş, ayrıca kanalda uzun süredir görev yapan editör Gökhan Kayış, muhabir Yüce Kuyucaklıoğlu ve kameraman Ahmet Bolat’la da yollar ayrılmıştı.

İsmail Küçükkaya kimdir?

İsmail Küçükkaya,1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya geldi. ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. 

Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.  2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı. 2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı.Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile evlendi. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:09
  1. Samsun
  2. Kütahya
  3. Ankara
  4. İsmail Küçükkaya FOX’dan ayrıldı mı?
  5. ismail küçükkaya kimdir
  6. İsmail Küçükkaya FOX

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gençliği kim koruyacak? Ahlaksızlık ve dolandırıcılık bir arada... Jigolo ahlaksızlığına kim dur diyecek?
    1. Gençliği kim koruyacak? Ahlaksızlık ve..
    2. Sultan Sazlığı’nda kındıra kesimi..
    3. Baba ile oğlun 30 yıl sonra film gibi..
    4. Dünden bugüne! Dini sadece vicdan..
    5. Ümraniye’de 29 katlı binada yangın..
    6. Mersin Valiliği, eski İngiliz Yağ..
    7. Migren en yaygın beyin hastalığı
    8. Diyarbakır’da eğitim uzmanlarından YKS..
    9. Fenerbahçe yeni sezon formaları 2019..
    10. Bitlis’te iş yeri temsilcilik odası..
    11. ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını..
    12. Demir parmaklıklara sıkışan köpek..
    13. Bağlar Mahallesi asfalta kavuşuyor
    14. KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı,..
    15. Çıldır’da kan bağışına yoğun ilgi
    16. Iğdır’da akaryakıt kaçakçılığı
    17. Fıstık bahçesine uçan otomobil ağaca..
    18. Paylaşım rekorları kıran video! Koltuk..
    19. Ankara Kent Konseyi'nden AB Türkiye..
    20. Bitlis’in düşman işgalinden..
    21. Türkiye’nin Erbakan’ın emriyle..
    22. Maganda kurbanı Eren’in babası:..
    23. Kilis’te yeşillendirme çalışmaları
    24. BGSO müzikseverlerden tam not aldı
    25. Gazişehir Gaziantep'te transfer..
    26. SANKO Üniversitesi ’Tercih-Tanıtım..
    27. Malını sevmenin ölçüsü
    28. Sarıgöl’deki kazada ölü sayısı 2’ye..
    29. Gaziantep'te okulun duvarından düşen..
    30. Duvardan düşen 17 yaşındaki genç öldü
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'