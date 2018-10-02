İsmail Küçükkaya'nın eşi Eda Küçükkaya kimdir? Küçükkaya çifti boşandı mı?

FOX TV’de sabahları Çalar Saat adlı programı sunan İsmail Küçükkaya, 2016 yılında evlendiği Eda Küçükkaya’ya şiddet uyguladığı iddia edildi. Eda Küçükkaya, gördüğü şiddet nedeniyle İsmail Küçükkaya’ya boşanma davası açtığı da iddia edildi. Peki Eda Küçükkaya kimdir? Eda Küçükkaya nereli ve kaç yaşında?

Gazeteci İsmail Küçükkaya, 2016 yılında sade bir törenle hayatını Eda Küçükkaya ile birleştirmişti. 2 yıldır mutlu bir şekilde devam eden evlilikten kötü haber geldi. Eda Küçükkaya, şiddet gördüğünü ifade ederek, İsmail Küçükkaya'dan 1 milyon 200 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 15 bin lira nafaka istemli boşanma davası açtı.

Dilekçede, "Davalı ilk şiddet olayında müvekkilim Eda Küçükkaya'nın kafasını tutmuş, sürükleyerek ve ağzını kapayarak perde açık olduğundan kimse görmesin diye kütüphaneye doğru sürüklemiştir. İkinci olayda müvekkilimin kollarında davalının tırnak izleri çıkmış, yüzüne yumruk atmış ve 'şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırdım" demiştir" diyerek davalı İsmail Küçükkaya'nın eşine fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü.

EŞİ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ

İsmail Küçükkaya, Samsun’da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünyaevine girdi. Eda Demirci, 09 Temmuz 2016 tarihinde, FOX TV ekranlarında yayınlanan “Çalar Saat” programının sunuculuğunu yapan İsmail Küçükkaya ile hayatını birleştirmişti. Çiftin nikah şahitliklerini Tarihçi İlber Ortaylı, Bahçeşehir Okulları kurucusu Enver Yücel, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Fox Yönetim Kurulu üyesi Engin Güner ve Fox GYM Doğan Şentürk ve Göztepe Spor Başkanı Mehmet Sepil üstlenmişti.