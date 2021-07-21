İsmail Köybaşı kimdir? İsmail Köybaşı kaç yaşında? İsmail Köybaşı hangi takıma transfer oldu?

Sol bek arayışlarına başlayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaştı. Gaziantepspor'da yıldızı parlayan sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Granada oynayan tecrübeli futbolcu geçen sezon Çaykur Rizespor formasını giymişti. İsmail Köybaşı Karadeniz ekibinde 20 lig maçında 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

İsmail Köybaşı kimdir?

İsmail Köybaşı 10 Temmuz 1989; İskenderun, Hatay) Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da forma giymektedir. İskenderunspor

Futbola 16 yaşında İskenderunspor'un altyapısında başladı ve bu kulüpte yetişti, Gaziantepspor'un PAF takımında başlayan çıkışını, 18 yaşında A takıma yükselerek geliştirdi. 2006-2007 sezona kadar 10 numara pozisyonunda oyun kurucu olarak oynarken, İskenderunlu takım arkadaşları Selçuk İnan ve Mehmet Çoğum'un yönlendirmesiyle sol bekte karar kıldı. Bu değişiklik sayesinde Süper Lig'in başarılı savunmacıları arasına girdi.

Yeni iskenderunspor

İskenderunspor'dan sonra futbola Yeni iskenderunspor'da devam etti. Bu kulüpte 2 yıl oynadıktan sonra da Gaziantepspor alt yapısına amatör transferi gerçekleşti.

Gaziantepspor

2007-2008

2006-07 sezonunda Gaziantepspor PAF'ta forma giymeye başladı. Sonraki sezon da PAF takımda devam etti. Sol bek olarak görev yapan genç isim 2007-2008 sezonunun son maçında profesyonel yapılarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında ilk 11 başlayıp profesyonel hayatına ilk adımını attı.

2008-2009

2008-2009 sezonunda Süper Lig'de Gaziantepspor formasıyla oynadığı 24 maç sonrasında 3 büyüklerin transfer listesi'ne girmekle kalmamış Porto takımı tarafından da izlenmiştir.

İsmail 26 Haziran 2009 tarihinde Rıdvan Şimşek ile beraber Beşiktaş'a transfer oldu. 2015-2016 Sezonunda Beşiktaş Teknik Direktörü, Slaven Bilic West Ham United'a transfer oldu. Fenerbahçe 13 Temmuz 2016 tarihinde İsmail Köybaşı ile anlaşıldığını duyurdu. 14 Temmuz 2016 tarihinde İsmail Köybaşı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Millî takım kariyeri

İsmail Köybaşı millî takım formasıyla.1 kez U-19, 2 kez U-20, 6 kez U-21 olmak üzere toplam 9 kez genç millî formayı giymiştir. Türkiye millî futbol takımında ise ilk kez 12 Ağustos 2009 tarihinde Kiev'de Ukrayna ile oynanan ve Türkiye'nin 3-0 kazandığı maçta forma giymiştir.