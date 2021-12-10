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Biyografi İsmail Kimyeci kimdir? İsmail Kimyeci ne iş yapıyor?
Biyografi

İsmail Kimyeci kimdir? İsmail Kimyeci ne iş yapıyor?

İsmail Kimyeci kimdir? İsmail Kimyeci nereli kaç yaşında? İsmail Kimyeci hangi görevlerde bulundu? İsmail Kimyeci ne iş yapıyor, nerede çalışıyor? İşte İsmail Kimyeci hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 12:07:00 - 2021-12-10 12:08:49
İsmail Kimyeci kimdir? İsmail Kimyeci ne iş yapıyor?

İsmail Kimyeci, 10.10.1967 tarihinde, Antakya'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Antakya'da tamamladıktan sonra, 1984 yılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne girdi. 1988 yılında, mühendislik ve mimarlık fakültesinden birincilikle mezun oldu. 

İsmail Kimyeci hangi görevlerde bulundu?

1996-1997 yıllarında Refah Partisi Merkez ilçe Yönetim Kurulu üyeliği, 1998-2001 yıllarında Fazilet Partisi Merkez ilçe Başkanı, 2002-2003 yılları arasında Ak Parti Kurucu İl Teşkilat Başkanlığı yaptı.  2002-2006 yılları arasında Ak Parti Hatay İl Başkanlığı yapan İsmail Kimyeci, 2007 Yılında Ak Parti Milletvekili Aday Adayı oldu. Ardından Ak Parti Siyaset Akademisi'ni bitirdi. 

09.02.2011 tarihinde, Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanı görevine getirilen Kimyeci, 17 Haziran 2012 tarihindeki 4.Olağan İl Kongresi'nde en yüksek oyu alarak yeniden il başkanı oldu. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde halkın % 49,5 oyunu alarak Antakya İlçe Belediye Başkanı görevine seçilmişti. Almanca ve İngilizce bilen İsmail Kimyeci, evli ve üç kız çocuk babasıdır.

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