İsmail Kartal kimdir? İsmail Kartal Ulaştırma ve Altyapı Bakanı mı oldu?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni kabinesini oluşturan Bakanlar Kurulu’nda yer alacak isimler konuşulmaya başlandı. Yeni kabine için İsmail Kartal’ın da ismi geçiyor. Peki İsmail Kartal kabinede yer alacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oluşturacağı yeni kabinede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak ismi geçen İsmail Kartal kimdir? İşte İsmail Kartal biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis’teki yemin töreni sonrası saat 21:30’da yeni kabineyi oluşturacak isimleri kamuoyuna açıklayacak. Türkiye yeni kabinenin kimlerden oluşacağını merak ederken, İsmail Kartal’ın da yeni kabinede ismi geçenler arasında. İsmail Kartal’a bakanlık verilecek mi? İsmail Kartal hangi bakanlığa getirilecek? İsmail Kartal ismi bakanlık için geçinde en çok merak edilen isimlerden oldu. Peki İsmail Kartal kimdir? İsmail Kartal nereli ve kaç yaşında? İsmail Kartal nelerede görev yaptı? İşte İsmi Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı olarak geçen İsmail Kartal biyografisi

İSMAİL KARTAL KİMDİR? İŞTE İSMAİL KARTAL BİYOGRAFİSİ

İsmail Kartal, 9 Aralık 1964’te Sivas - Yenikarahisar'da dünyaya gelmiştir. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünden 1988 yılında mezun olan İsmail Kartal, aynı sene Diyarbakır 9. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi olarak Karayolları Teşkilatında çalışmaya başlamıştır. Aralık 1989 - Mart 1991 arasında askerlik görevini Yedek Subay olarak yapmasının ardından aynı bölgede göreve dönen İsmail Kartal, 1993 - 1994 yılları arasında 9. Bölge Müdürlüğünde Ekip Mühendisi, Bakım Şube Şefi görevlerini yapmıştır. 1994 - 1998 yılları arasında Konya 3. Bölge Müdürlüğünde Bakım Şube Şefi görevini üstlenen İsmail Kartal, 1998’de İzmir 2. Bölge Müdürlüğü Bakım Şube Şefi görevine atanmıştır. 2002’ye kadar aynı bölgede Bakım Başmühendisliği yapan İsmail Kartal, 2002 - 2004 yılları arasında da Bölge Müdür Yardımcılığı yapmıştır.

2004’te Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğüne Bölge Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen İsmail Kartal, aynı sene Bölge Müdürü olarak asaleten atanmış ve 2006’ya kadar bu görevini devam ettirmiştir. 2006 - 2009 yılları arası İstanbul 1. Bölge Müdürü olarak asaleten görevde bulunan İsmail Kartal, 2009 - 2011 yılları arasında ise Karayolları Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır. 2011-2012 yılları arasında Bursa 14. Bölge Müdürü olarak görev yapan İsmail Kartal, 2011-2015 yılları arasında Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü, 2013-2015 yılları arasında ise Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü görevini eşzamanlı olarak devam ettirmiştir. 2015’te Karayolları Genel Müdürlüğü görevine atanan İsmail Kartal, evlidir ve orta seviyede İngilizce ve Almanca bilmektedir.