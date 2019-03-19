0553 313 94 23

İsmail Kapan Ortadoğu’da değişen dengeleri anlattı

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Ortadoğu’da değişen dengeleri Adıyaman Üniversitesinde anlattı.

19 Mart 2019 Salı 16:55
İsmail Kapan Ortadoğu’da değişen dengeleri anlattı

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Ortadoğu’da değişen dengeleri Adıyaman Üniversitesinde anlattı.


Adıyaman Üniversitesi İktisadi Düşünceler Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Ortadoğu’da Dengeler Değişirken’konferans Vehbi Koç Konferans Salonunda düzenlendi.


İlk olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü’yü makamında ziyaret eden Dr. İsmail Kapan, daha sonra konferansa katıldı.


İsmail Kapan konuşmasında ilk olarak dünyada ki küresel ve bölgesel ölçekli değişmelerden bahsederek, Euro-Atlantik eksininde ki zayıflama, 1945 sonrası güç dengelerinde değişim, Asya Pasifik Bölgesinde ki meydan okumalar, ABD-Çin rekabeti, Rusya ve Hindistan faktörleri aktardı.


İsmail Kapan konuşmasının Ortadoğu Bölgesiyle ilgili ise yaptığı konuşmada, “ Ortadoğu coğrafyasının çok önemli bir özelliği var. Bu coğrafyanın bu kadar belaya bulaşmasının sebebi Dünya’da bilinen enerji rezervlerinin yüzde 80’i yer alıyor.Dolayısıyla en şiddetli paylaşım kavgalarıİslam dünyasında cereyan ediyor. Dünya ticareti için çok önemli olan 13 deniz boğazının 8 tanesi İslam ülkelerinde yer alıyor.Ortadoğu’da son 30 yılda dramatik değişmeler oldu ama 30 yıla gelmeden evvel, 19. Yüzyılın sonu ile 20. Yüzyılın başlarında atılan adımlar bu gün ki düzenin temel taşları oldu” dedi.


İsmail Kapan özellikle, Yahudilerin Filistin topraklarını alarak devlet kurması ve bölgedeki yeni gelişmelere değindi.


İsmail Kapan’ın konuşmalarının ardından öğrenciler Ortadoğu ve Dünya düzeniyle ilgili sorular yönetti.


İsmail Kapan adına Adıyaman Üniversitesi kampüs alanı içerisine dikilen fidanın sertifikası Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü tarafından,İsmail Kapan’a verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UniworldCup 2019’un fikstür çekimi yapıldı
    1. UniworldCup 2019’un fikstür çekimi..
    2. "Yılbaşından bu yana 61 sadece ikna..
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman’a..
    5. Nevşehir’de asfaltlı yollara konfor..
    6. "Türkiye'de faizleri, enflasyonu tek..
    7. "İş insanları olarak istihdam..
    8. Kapadokya Havalimanı Şubat ayında 25..
    9. Seçen, AK Parti Belediye Başkan adayı..
    10. Erdoğan: "DEAŞ'ından PKK'sına..
    11. Ufka yolculuk 7 sınavı tamamlandı
    12. Motor çalıntı, plaka sahte çıktı
    13. Üniversitelilerden yaşlılara karanfil
    14. Fas Meclis Başkanı'ndan İSİPAB sonuç..
    15. Arnavutluk-Türkiye maçına Alman hakem
    16. Aydın çiftçisi kendisini Ankara’da..
    17. UEFA'dan Türk hakemlere görev
    18. Boksör Ferhat İncekaya Türkiye 2.’si..
    19. İyi Parti adayı Ekinci’den tepki
    20. 7. Ulusal Resim Yarışması'na..
    21. Ekmek israfına öğrencilerden anlamlı..
    22. Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü..
    23. Jandarmadan ağaçlandırma seferberliği
    24. Sergen Yalçın'a kötü haber!
    25. Marketten bebek maması çalan kişinin..
    26. FETÖ sanıklarına hapis cezası
    27. İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den..
    28. Malatya'da zehir tacirlerine 6 operasyon
    29. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi..
    30. İsmail Erdem Ataşehirli iş kadınları..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı