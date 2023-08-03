İsmail Güneykaya kimdir?
Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar duyuruldu. Terfilerin açıklanmasının ardından pek çok kişi “İsmail Güneykaya kimdir?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında, general ve amirallerden 24'ünün görev süresi 1 yıl uzatıldı, 43'ü emekli edildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral İsmail Güneykaya orgeneralliğe terfi ettirildi. Peki, İsmail Güneykaya kimdir?
İsmail Güneykaya kimdir?
İsmail Güneykaya, ilk orta ve liseyi memleketinde okudu. Polis okulunu başarı ile tamamladı.
Alanında başarılı operasyonlara imza attı.
19.08.2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya, Hava Eğitim Komutanlığına atandı. İsmail Güneykaya, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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