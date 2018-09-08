İsmail Faruk Aksu kimdir? MHP Genel Başkan Yardımcısı olan İsmail Faruk Aksu nereli?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası görev dağılımı belli oldu. MHP Genel Başkan Yardımcılığına İsmail Faruk Aksu ve Hidayet Vahapoğlu getirildi. Peki İsmail Faruk Aksu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İsmail Faruk Aksu özgeçmişi

İSMAİL FARUK AKSU KİMDİR?

İsmail Faruk Aksu, 01 Eylül 1963 te Ünye'de doğdu. Baba adı Ziya, anne adı Saniye'dir. İktisatçı olan İsmail Faruk Aksu, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. Kamu kurumlarında Uzman Yardımcısı, Uzman, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Müsteşar Yardımcılığı, Müsteşarlık ve çeşitli kurul üyelikleri görevlerinde bulundu. Sivil toplum kuruluşu yöneticiliği yapan İsmail Faruk Aksu, 25'inci, 26'ncı ve 27'nci Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. 25'inci ve 26'ncı Dönem TBMM Adalet Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, 27'nci Dönem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili oldu. İngilizce bilen İsmail Faruk Aksu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

24 Haziran MHP Parti İstanbul Milletvekili Listesi:

Feti Yıldız

Edip Semih Yalçın

Celal Adan

İsmail Faruk Aksu

İzzet Ulvi Yönter

Cemal Çetin

Arzu Erdem

24 HAZİRAN İSTANBULCUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: 4.578.282 oyla yüzde 50.00

Muharrem İnce: 3.377.913 oyla yüzde 36.89

Selahattin Demirtaş: 661.679 oyla yüzde 7.23

Meral Akşener: 435.574 oyla yüzde 4.76

Temel Karamollaoğlu: 86.156 oyla yüzde 0.94

Doğu Perinçek: 16.861 oyla yüzde 0.18

İstanbul 2018 genel seçim sonuçları şöyle:

Cumhur İttifakı: 4.639.486 oyla yüzde 50.68

Millet İttifakı: 3.326.994 oyla yüzde 36.34

AK Parti: 3.882.470 oyla yüzde 42.41

CHP: 2.445.467 oyla yüzde 26.71

HDP: 1.146.444 oyla yüzde 12.52

MHP: 757.016 oyla yüzde 8.27

İYİ Parti: 742.711 oyla yüzde 8.11

SP: 138.816 oyla yüzde 1.52