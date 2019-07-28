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İsmail Fakı mezarı başında anıldı

Bursa Göğüs Hastanesi Kurucu Başhekimi Dr.

28 Temmuz 2019 Pazar 16:44
İsmail Fakı mezarı başında anıldı

Bursa Göğüs Hastanesi Kurucu Başhekimi Dr. İsmail Fakı Doktor İsmail Fakı, vefatının 6. yılında Bursa’daki mezarı başında dualarla anıldı.


Bursa’da sağlık hizmetleri alanında 30 yılı aşkın süre ile çalışma yapan ve gönüllerde taht kuran Dr. İsmail Fakı vefatının 6.yılında Emirsultan Mezarlığı’nda dostları, arkadaşları, akrabaları tarafından anıldı. Kur’an-ı Kerim okunan ve dualar edilen anma töreni sonrası gözyaşları içinde kalan Prof. Dr. Mustafa Kara, "Gönüllere girmek kolay değil. Herkes gönüllere giremez. Ama Dr. İsmail Fakı istisnasız herkesin gönlüne girmeyi başarabilmiş mümtaz insanlardan biriydi" dedi.


Bursa Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi İhsan Bilgili ise, "Geçmiş yıllarda vermiş olduğum önergede olduğu üzere, Dr. İsmail Fakı adının bir sağlık tesisine bir hastaneye, özellikle de kurucusu olduğu Göğüs Hastanesine verilmesi hususundaki ısrarlı taleplerimizi bugün de tekrarlıyoruz. Bu konuda sağlık bakanı ve Bursa milletvekillerinden ilgi ve destek bekliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:44
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