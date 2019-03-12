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İsmail Erdem, Türkiye Rusya Kültür Yılı’nda düzenlenen Rus Kızılordu Konseri’ne katıldı

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu’nun konserine katıldı.

12 Mart 2019 Salı 09:12
İsmail Erdem, Türkiye Rusya Kültür Yılı’nda düzenlenen Rus Kızılordu Konseri’ne katıldı

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu’nun konserine katıldı.“Çanakkale Türküsü” ve “Mehter Marşı”nın da Kızılordu Korosu tarafından söylendiği konserde konuşan Başkan Erdem, “Ataşehir’de 1 Nisan’dan itibaren, kültür sanat faaliyetlerimizden, ulusal ve uluslararası birçok etkinliklere, konserlere ve gösterilere imza atacağız” dedi.


2019 Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu Ataşehir’de sahne aldı. Ülker Arene’da gerçekleşen konsere Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem’in yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ile binlerce Ataşehirli katıldı.



“1 Nisan itibari ile nitelikli kültür sanat faaliyetlerine imza atacağız”


Ataşehir Ülker Sports Arena’da saat 20.00’de başlayan konserde Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu “Çanakkale Türküsü”nü ve “Mehter Marşı”nı seslendirdi. Konsere katılan Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, “1 Nisan itibari ile Ataşehir ilçemizde, nitelikli kültür sanat faaliyetlerimizden, ulusal ve uluslararası birçok etkinliklere, konserlere, panellere, sergilere ve gösterilere imza atacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:12
  1. konser
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