İsmail Erdem: “Ataşehirliler Sen kazanacaksın diyorlar”

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Sivas Vadi Federasyonu’nun düzenlediği programa katıldı. Programda konuşma yapan Başkan Erdem, “Ataşehirliler, ‘Sancaktepe’den de takip ediyoruz. Bu seçimde ben İsmail Erdem’e oy vereceğim’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Zübeyde Hanım Öğretmenevi’nde gerçekleşen programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Mehmed Emin Özkaya, Sivas Vadi Federasyonu Başkanı Tülay Taştan ile çok sayıda Sivaslı katıldı.

“Hepimizin adına bir onur mücadelesi veriyoruz”

55 gündür sahada olduklarını vurgulayan Başkan İsmail Erdem, “Sabah namazı yollara çıkıyoruz. Gece 01.00’e kadar mesaimiz devam ediyor. Kaldı 35 gün, burada sizlerle beraber kapı kapı dolaşarak İnşallah diyoruz ki; bu seçim İstanbul’da, Ataşehir’de hepimiz bir ve beraber olacağız. Hepimizin adına bir onur mücadelesi veriyoruz. Bunu da başarılı ile atlatacağız İnşallah.”

“Ataşehir 1 Nisan’dan sonra hizmetle buluşacak”

Ataşehir’de, 1 Nisan’dan sonra yapılacak çok işin olduğunu ifade eden Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem sözlerini şöyle sürdürdü; “31 Mart’ta, Ataşehirli komşularımız ve 304 bin seçmenimiz, ‘değişim vakti geldi’ deyip tercih hakkını kullanarak, 1 Nisan sabahı itibari ile İsmail Erdem’le, hizmet ile buluşacağına inanıyoruz. Ataşehirli komşularımızın bir kısmı bizleri tanıyor. Sokakta çok farklı insanlarla karşılaşıyoruz. Söyledikleri iki ifade bizleri geleceğe ümitle bağlıyor. ‘Sen kazanacaksın’ diyorlar. Hangi partili olursa olsun, ‘ben geçmişte şu partiye oy vermiştim. Ama biz seni tanıyoruz, Sancaktepe’den de takip ediyoruz. Bu seçimde ben İsmail Erdem’e oy vereceğim’ diyorlar” dedi.