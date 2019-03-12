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İsmail Erdem Ataşehirli öğrenciyi Rus Kızılordu Korosu ile buluşturdu

Sosyal medya hesabından, dünyaca ünlü Rus Kızılordu Korosu ile tanışma ve fotoğraf çektirme isteğini çektiği bir video ile Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem’e duyuran Ataşehirli kız öğrenci, İsmail Erdem’in kendisini Kızılordu Korosu ile buluşturmasıyla dileğine kavuştu.

12 Mart 2019 Salı 14:07
İsmail Erdem Ataşehirli öğrenciyi Rus Kızılordu Korosu ile buluşturdu

Sosyal medya hesabından, dünyaca ünlü Rus Kızılordu Korosu ile tanışma ve fotoğraf çektirme isteğini çektiği bir video ile Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem’e duyuran Ataşehirli kız öğrenci, İsmail Erdem’in kendisini Kızılordu Korosu ile buluşturmasıyla dileğine kavuştu.


Sosyal medyadan AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem’e, “Sayın Başkanım lütfen sesimi duyun. Ataşehir’de oturan bir kardeşiniz olarak bunu sizden canı gönülden istiyorum” mesajıyla seslenen Ataşehirli öğrenci Begüm, hazırladığı videoda “Bu akşam Ülker Sports Arena’da Kızılordu Konseri var. Dün akşam Cemal Reşit Rey konser alanına geldiler, ben gittim ama onlarla fotoğraf çekilme, tanışma imkânını yakalayamadım. Lütfen duyun sesimi. Bu akşam onlarla tanışmayı çok istiyorum. Onlarla fotoğraf çekilmeyi çok istiyorum.” diyerek Başkan İsmail Erdem’e seslendi.


İsmail Erdem Ataşehirli genç kızın çağrısını cevapsız bırakmadı


Ataşehirli öğrenci Begüm’ün sosyal medya mesajını, “İnşallah. Telefon numaranızı yazın” mesajıyla cevaplayan Başkan İsmail Erdem, daha sonra Ataşehirli öğrenci ile irtibat kurarak, Ataşehir Ülker Sport Arena’da "2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu’nun konserine Ataşehirli gencin katılmasını sağladı.


Başkan Erdem, genç kızı koro ile buluşturdu


Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem’e sosyal medyadan seslenerek, Rus Kızılordu Korosu ile tanışma ve fotoğraf çektirme isteğini ileten Ataşehirli genci konser sonrasında Rus Kızılordu Korosu ile buluşturan Başkan İsmail Erdem, Ataşehirli gencin dileğini yerine getirdi. Kızılordu Korosu ile tanışan genç kız, bu anları videoya kaydetti ve koro ile bol bol fotoğraf da çekildi.


Ataşehirli Begüm’den İsmail Erdem’e teşekkür


Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ile tanışan ve fotoğraf çektiren Ataşehirli öğrenci Begüm, konser sonrası, İsmail Erdem’e dileğini gerçekleştirdiği ve Rus Kızılordu Korosu ile tanışmak ve fotoğraf çektirmek için yardımcı olduğu için çok teşekkür ettiğini, uzun zamandır hayali olan bir şeyin gerçekleştiğini söyleyerek; “Bugün geldiğim için çok mutluyum. İsmail Başkan çağrıma cevap verdi. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir akşam oldu. Çok teşekkürler.” dedi.


"Çok güzel, unutamayacağım bir akşamdı"


Rus Kızılordu Korosu ile tanışan ve fotoğraf çektiren Ataşehirli genç kız daha sonra İsmail Erdem’le buluşarak; Başkan Erdem’e, “İlgilendiniz, cevap verdiniz bana. Gittim, fotoğrafımı da çektim, videomu da çektim, tanıştım da. Çok teşekkürler. Çok güzel, unutamayacağım bir akşamdı.” dedi. Ataşehirli Begüm sosyal medya hesabından da; “Müttthiiiş, effsaanee bir konserdi. En ön sıralarda izleyebilme ve Aleksandrov Kızılordu Korosu ile fotoğraf çekilme fırsatını bana veren sayın @bbismailerdem’ e çok teşekkür ederimm" mesajıyla video paylaştı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:07
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