0553 313 94 23

İsmail Erdem: Ataşehir’de üreten kadınların emekleri kazanca dönüşecek

AK Parti İstanbul Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında Ataşehirli kadınlarla buluştu.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:44
İsmail Erdem: Ataşehir’de üreten kadınların emekleri kazanca dönüşecek

AK Parti İstanbul Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında Ataşehirli kadınlarla buluştu. Erdem: "Evinde el emeğiyle üreten kadınlarımızın emeklerini kazanca dönüştüreceğiz. KOSGEB le geliştirdiğimiz proje sayesinde kadın girişimcilerin sayısını artıracağız" dedi.



AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmalarına Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmen Evi’nde 700 Ataşehirli kadınla kahvaltı ederek başladı.

 

Erdem, on yıldır sağlıklı hizmet alamayan Ataşehir’de özellikle kadın ve çocuklar için büyük bir hizmet programı hazırladıklarının müjdesini verdi.

 

İsmail Erdem konuşmasında; “Evinde el emeğiyle üreten kadınlarımızın emeklerini kazanca dönüştüreceğiz. KOSGEB le geliştirdiğimiz proje sayesinde kadın girişimcilerin sayısını artıracağız. Zaten sürekli üreten kadınımızın, emeğini nakde çevirmesini sağlayacağız. Kadınların toplanıp kaliteli vakit geçirebileceği merkezler açacağız. Yaşlılarımız için dinlenme evleri açacağız. Her mahalleye kreş ve gençlik merkezleri kuracağız ve üniversite hazırlık kursları açacağız” ifadelerini kullandı.

 

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Ataşehirli kadınlar için kapalı yüzme havuzu, kültür- sanat merkezi, spor alanları ve yeşil alanlar tesis edeceklerini vurgulayarak, Ataşehir 31 Mart itibarı ile bunlara kavuşacak. Kadınların desteği arkamızda olduğu sürece sırtımız yere gelmez” dedi.

 

416 bin Ataşehirliye hizmet götürmek boynumuzun borcu

 

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, programına Cuma namazı sonrası cemaatle sohbet ederek devam etti. Ataşehir’deki her vatandaşı huzur ve mutluluk içinde yaşatmanın asli görevleri olduğunu ve ilçe halkının hak ettiği hizmeti alacağını belirten Erdem, “416 bin Ataşehirlinin tamamına hizmet etmek boynumuzun borcudur” dedi.

 

Öncelik yeşil alanlarda

 

İsmail Erdem, Erenköy gümrüğüne ait 300 dönümlük arazinin Millet Bahçesi olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce bu müjdeyi verdiğini hatırlatan Erdem, “Yeni dönemde önceliğimiz yeşil alanlar olacak. Çünkü Ataşehir’deki yeşil alanlar İstanbul ortalamasının yarısının altında.” diye konuştu. Erenköy’deki gümrük alanının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mülkiyetinde olduğunu hatırlatan İsmail Erdem, “Bu bölge halkının kullanacağı bir yaşam alanına ihtiyacı var.” dedikten sonra millet bahçesinin yapılması ile bölgedeki trafik sorununun da ortadan kalkacağını, tır trafiğinin insanları rahatsız etmeyeceğini ve görsel kirliliğin de bu sayede giderileceğini müjdeledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:44
  1. İstanbul
  2. doğa
  3. sanat
  4. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göztepe fırsat tepti
    1. Göztepe fırsat tepti
    2. Seka Devlet Hastanesi Korosu’ndan Tıp..
    3. Başkan Sekmen’den 12 Mart mesajı
    4. GRAFİKLİ - SANAL DÜNYANIN GERÇEK..
    5. Hamleler okullar arası il birinciliği..
    6. Diyanet-Sen Bingöl Şubesinden ezana..
    7. Geleneksel sanatlar ekonomiden de..
    8. Vali Çakacak’ın İstiklâl Marşı kutlama..
    9. Almanya'dan akılalmaz Türkiye çıkışı!
    10. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    11. Üniversite personel alımı 2019 hangi..
    12. Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül'ün adayı..
    13. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    14. MHP Erzurum İl Başkanı Karataş seçim..
    15. Başkan Adayı Taşyürek annelerle bir..
    16. Böcek: "Lara Kent Parkını halkımıza..
    17. Elektrikte de hedef yerli ve..
    18. Trabzonspor’da kritik hafta
    19. Palandöken: Çırakların staj süresi..
    20. Başkan adayı Yazıcı’dan gençlere..
    21. Halkalı-Gebze banliyö hattının test..
    22. Berlin’de İzmir rüzgârı esti
    23. Başkan adayı Özlü bir günde 1 milyon..
    24. Down Sendromlu İrfan’ın askerlik..
    25. Amber Türkmen’e hafta sonunda sürpriz..
    26. Bakan Albayrak’tan büyüme rakamları..
    27. Bahçelievler’de anne kız cinayetinde..
    28. "Muhasebeciler, devlet ile vatandaş..
    29. Türkiye’nin 8. ÇEMATEM’i Samsun’da..
    30. Ömer Günel; “Kuşadası’na yeni bir kent..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!