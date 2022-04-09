İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz hayatı!

Geçirdiği trafik kazasının ardından Bodrum’da günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra 4 Temmuz 2007’de vefat eden Barış Akarsu’nun hayatı da aynen Müslüm Gürsen ve Bergenn’in gibi sinemaya aktarılacak. Barış Akarsu’yu filmde oynayacak kişi İsmail Ege Şaşmaz. Peki İsmail Ege Şaşmaz kimdir, nereli kaç yaşında? İsmail Ege Şaşmaz evli mi bekar mı?

İsmail Ege Şaşmaz kimdir?

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993'te Manisa'da doğdu. Lise öğrenimini Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimine, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda Acil Servis isimli oyun ile başladı.

İsmail Ege Şaşmaz hangi dizilerde oynadı?

Televizyon kariyerine ise Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak başladı. Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti.

2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgâr adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında FOX'ta yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi.

Ardından Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. 2020 yılından itibaren FOX'ta yayınlanan Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat verdi. Günümüzde yine 2020 yılından 2021'e kadar TRT 1'deki Uyanış: Büyük Selçuklu isimli dizide Faysal adlı karakteri canlandırdı. İsmail Ege Şaşmaz 2021 yılında Hande Ünal ile dünya evine girdi.