İsmail Demir: F-35'te her yükümlülüğümüzü kusursuz yerine getirdik

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik." dedi.

Demir, şu açıklamalarda bulundu:

"Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda yeri olmayan bir karar. Resmi hale gelmesini bekliyoruz. Askıya alma kelimesi kullanılıyor, çıkartılma kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok. Türkiye'nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak."