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Gündem İsmail Demir açıkladı... Türkiye S-400'lerden vazgeçecek mi?
Gündem

İsmail Demir açıkladı... Türkiye S-400'lerden vazgeçecek mi?

Rus gazetesine konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerden vazgeçeceği iddiasını net bir dille yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 16:46:00 -
İsmail Demir açıkladı... Türkiye S-400'lerden vazgeçecek mi?

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminden vazgeçeceğine yönelik iddialara cevap verdi.

Rus İzvestiya gazetesine konuşan İsmail Demir, söz konusu iddiaları yalanlayarak "Bu bizim için bir tartışma konusu değil. Bu konu geçmişte masaya yatırıldı ve şimdi Rusya Federasyonu ile işbirliğine devam ediyoruz" dedi.

"Türkiye kendi politikasını ve gideceği yolu kendi belirleyebilir" diyen Demir, "Bizim pozisyonumuz Ukrayna ve Rusya arasında barışı sağlamaktır. Akan kanı durdurmak için her şeyi yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde, ABD'li yetkililerin Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderme konusunu gündeme getirdiği iddia edilmişti.

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