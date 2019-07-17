0553 313 94 23

İsmail Çolak'a FETÖ'den 5 yıl hapis cezası

Kapatılan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:02
İsmail Çolak'a FETÖ'den 5 yıl hapis cezası

DÜZCE (AA) - Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan, kapatılan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Çolak ile avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada S.Y, N.A. ve O.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla tanık olarak dinlenildi.

Tanık beyanlarının ardından savunma yapan Çolak, KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneğine (DÜSİAD) üye olmadığını belirtti.

Mütevelli heyetinin ne anlama geldiğini bilmediğini iddia eden Çolak, şunları söyledi:

"Ben bunlardan kopmak istedim, bunlar benim yakamı bırakmadı. Mahkeme heyeti olarak hakkımda nasıl bir kanaate sahip olduğunuzu bilmiyorum ama hakkımda hep kaçma şüphesi konuşuluyor, bu beni rahatsız ediyor. Ben bu saatten sonra hiçbir yere kaçmam. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum. Kaçma niyetim olsaydı, gelmezdim. Ülkemi, milletimi seviyorum."

- "Yurt dışına kaçmadım"

Yurt dışına kaçmadığını savunan Çolak, "Yurt dışına kaçmadım, iş bakmaya gittim. Allah biliyor, iş için gittim oraya ama olmadı." dedi.

Çolak, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bulunan alışveriş merkezinin kendisi sayesinde bu hale geldiğini ifade etti.

"Bu işlerin başıma geleceğini bilemedim." diyen Çolak, "Ben Bolu Dağı'nda yetiştim, etraf köylerdeki insanlara hep yardım ettim. Devletini seven bir insanım, devletimin zararını istemem. Hep devlete yardım etmeye çalıştım. Şu an atıl durumdayım, utanıyorum. Devletimin yanındayım. Bu yapıyla adım anıldığı için utanıyorum." şeklinde konuştu.

Son sözü sorulan Çolak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya 10 dakika ara veren heyet, Çolak'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet ayrıca sanığı "örgüte finansal destek sağlamak" suçundan yargılamaya yer olmadığına karar verdi.

- Süreç

Cumhuriyet savcısı, daha önce sanık İsmail Çolak hakkında verdiği mütalaada, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılması talebinde bulunmuştu.

FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu davanın firari sanıkları arasında yer alan İsmail Çolak, 10 Ocak'ta Polonya'dan gelerek emniyet ekiplerine teslim olmuştu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Çolak'ın, FETÖ adına koordinasyon sağladığı ve sohbet toplantıları düzenlediği, himmet, burs ve kurban yardımı toplayarak örgüt faaliyetleri yürüttüğü belirtiliyordu.

Sanığın örgüte insan kazandırmak için çalıştığı, maddi destek sağladığı ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ile 2014 yılında örgüte destek olmak amacıyla 320 bin lira yatırdığı ifade edilen iddianamede, Çolak'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüte finansal destek sağlamak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:02
  1. Düzce
  2. İsmail Çolak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marshall Adaları'ndaki radyasyon oranı Çernobil'den bin kat fazla
    1. Marshall Adaları'ndaki radyasyon oranı..
    2. Hrant Dink davasında zaman aşımı..
    3. YÖK’ün o yetkisi iptal edildi!
    4. İşleri güçleri gavurluk!.. HDP ve PKK,..
    5. "O çocuğa bu şekilde kavuşmak beni bir..
    6. Amca çocuklarının bıçaklı kavgasında..
    7. "Manas Üniversitesi bölgede çekim..
    8. Çocuğunuzun kulakları psikolojisini..
    9. Akhisar’da Nostalji Futbol Turnuvası
    10. Hrant Dink davasında zaman aşımı..
    11. KYK yurt başvuruları ne zaman..
    12. Mersin’de sürücülere 6 ayda 36 milyon..
    13. Seyir halindeki pick-up alev aldı
    14. Irak'tan silahlı saldırıya ilişkin..
    15. A Milli Kadın Voleybol Takımı kampa..
    16. Sosyal medya hesapları yeniden çöktü!
    17. Gazeteci Yazar Özışık 15 Temmuz’da..
    18. Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya..
    19. FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu
    20. İltihaplı eklem romatizması: Romatoid..
    21. Patoloji taban puanları ve başarı..
    22. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    23. İsmail Çolak'a FETÖ'den 5 yıl hapis..
    24. Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin..
    25. İnternet üzerinden bilet alıp 48..
    26. Valilik duyurdu! Hakkari'de 30 günlük..
    27. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yola..
    28. Milli voleybolcular İzmir'de kampa girdi
    29. Bayburt Taşı tescillendi
    30. Başkan Köse 100 günde yaptığı..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda