İsmail Çiçek kimdir, nerelidir? Ordu Müftüsü İsmail Çiçek
Müftü atamaları son dakika. Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre; 6 ile yeni müftü ataması yapıldı. Ordu Müftülüğüne Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, atandı. Peki İsmail Çiçek kimdir, nerelidir? Ordu Müftüsü İsmail Çiçek nerede görev yaptı?
İsmail Çiçek Kişisel Bilgiler;
Doğum Tarihi : 06.12.1976
Doğum Yeri : Tokat/Turhal
Eğitim: 1989 - 1995 Tokat İmam-Hatip Lisesi1996 ~ 2000 19 Mayıs İlâhiyat Fakültesi2000 ~ 2003 Haseki Eğitim Merkezi2003 ~ 2005 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans-Hadis Bilim Dalı)Konu: “Zaruri Durumlarda Kolaylık İfade Eden Hadislerin Değerlendirilmesi”
2011 ~ Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Öğrencisi –Hadis Bilim Dalı)Doktora Konusu: “Hanefîler ve Hadis Usûlü”
Deneyim:1997 ~ 2000 Samsun Tekkeköy Müftülüğü Kâhyalı Köyü İmam-Hatip2000 ~ 2003 İstanbul Müftülüğü İmam-Hatip (Haseki Öğrencisi)2003 ~ 2006 Van Eğitim Merkezi Öğretmenliği ve Müdür Vekilliği2006 ~ 2011 Van Eğitim Merkezi Müdürlüğü2011 ~ Van Erciş Müftülüğü (Depremde Müftülük Vekilliği)2011 ~ 2014 Mardin Nusaybin İlçe Müftülüğü2014 ~ Samsun Bafra İlçe Müftülüğü
Yabancı Dil Bilgisi:İngilizce ve Arapça