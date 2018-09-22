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İsmail Cesur kimdir? İsmail Cesur Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı oldu

Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına İsmail Cesur getirildi. Peki İsmail Cesur kimdir? İsmail Cesur nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı olan İsmail Cesur biyografisi

22 Eylül 2018 Cumartesi 12:03
İsmail Cesur kimdir? İsmail Cesur Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı oldu

Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına İsmail Cesur getirildi. Peki İsmail Cesur kimdir? İsmail Cesur nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı olan İsmail Cesur biyografisi

İSMAİL CESUR KİMDİR?

1988 yılında İstanbul'da doğan İsmail Cesur, yüksek öğrenimini 2011 yılında İngiltere'nin Reading Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanında tamamladı. İsmail Cesur 2012 yılında Başbakanlık Müşaviri olarak kamuda göreve başladı. 2014 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı'nda uzman olarak görev yapan İsmail Cesur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi sosyal medya hesaplarının yönetiminin sorumluluğunu üstleniyor. Cesur aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinin yazarları arasında yer alıyor..

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 12:03
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