0553 313 94 23

İsmail Çataklı kimdir? İçişleri Bakan Yardımcısı olan İsmail Çataklı nereli?

İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevlerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı atandı. Peki İsmail Çataklı kimdir? İsmail Çataklı nereli?

08 Ağustos 2018 Çarşamba 07:54
İsmail Çataklı kimdir? İçişleri Bakan Yardımcısı olan İsmail Çataklı nereli?

İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevlerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı atandı. Peki İsmail Çataklı kimdir? İsmail Çataklı nereli?

 İsmail Çataklı, 1974 yılında Çankırı Yapraklı’da doğdu. Yukarıöz İlkokulu, Çankırı Atatürk İlköğretim Okulu ve Çankırı İ.H.L.’ni bitirdi. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi – Siyaset Bilimi Anabilim Dalında “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Açısından Belediyelerin Durumu” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.1996 yılında Çankırı Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

1997 yılında (8) ay süreyle dil eğitimi ve inceleme araştırma yapmak üzere İngiltere’de bulundu. Afyon–Çobanlar Kaymakam Vekili (1998), sırasıyla Nevşehir–Acıgöl (2000-2001), Bingöl–Kiğı (2001-2003), Diyarbakır–Çermik (2003-2005) ve Sivas – Şarkışla (2005-2009) Kaymakamı olarak görev yaptı. 2009 yılında Mülkiye Müfettişi, 2010 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. 2012 yılında (6) ay süreyle “Şiddete Uğrayan Kadınlar ve Tehdit Altındaki Kişilerin Can Güvenliğinin Sağlanması” konusunda araştırmalarda bulunmak üzere ABD’de bulundu. 2013 yılında TBMM’nde Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonu’nda (6) ay süreyle Uzman olarak görev yaptı. Uzun süre Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Çataklı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 07:54
  1. Sivas
  2. Nevşehir
  3. İstanbul
  4. Diyarbakır
  5. Çankırı
  6. Bingöl
  7. Ankara
  8. Afyon
  9. ismail çataklı kimdir
  10. ismail çataklı eşi
  11. ismail çataklı müsteşar yardımcısı
  12. ismail çataklı iletişim
  13. ismail çataklı müsteşar yardımcısı kimdir
  14. içişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı ismail çataklı
  15. ahmet avşar
  16. ahmet avşar müsteşar yardımcısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçelievler'de babası çocuğun gözü önünde annesine bıçak çekti
    1. Bahçelievler'de babası çocuğun gözü..
    2. Başkan Kaan’dan ‘Barter’ formülü
    3. Borsa güne yükselişle giriş yaptı
    4. Oyuna gelmediler! Tam 15.7 milyon..
    5. Birileri size yalan söylüyor, Sayın..
    6. İstihbarat baskınını kimin yönettiği..
    7. ASKON’dan e-ihracata ‘alibaba’ ile..
    8. TSK onları ordu saflarına kattı
    9. Kuzey Irak'ta hava harekatı!..
    10. BMW'den yerli elektrikli minibüse tam..
    11. Mezhepçi Birgün gazetesi, Haydar Baş'a..
    12. ABD fitili ateşledi
    13. Ahmet Haluk Dursun: İpek Yolu projesi..
    14. Antalya'da sel ev ve ahırlara zarar..
    15. Balkondan düşen engelli çocuktan acı..
    16. Haydar Baş hakkında korkunç iddia:..
    17. Boris Johnson'dan peçeli kadınlara..
    18. TPAO petrol aramak için ruhsat..
    19. Donald Trump, ABD vatandaşlığına..
    20. Lastik botta 45 göçmen yakalandı
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...