İsmail Çataklı kimdir? İçişleri Bakan Yardımcısı olan İsmail Çataklı nereli?

İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevlerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı atandı. Peki İsmail Çataklı kimdir? İsmail Çataklı nereli?

İsmail Çataklı, 1974 yılında Çankırı Yapraklı’da doğdu. Yukarıöz İlkokulu, Çankırı Atatürk İlköğretim Okulu ve Çankırı İ.H.L.’ni bitirdi. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi – Siyaset Bilimi Anabilim Dalında “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Açısından Belediyelerin Durumu” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.1996 yılında Çankırı Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

1997 yılında (8) ay süreyle dil eğitimi ve inceleme araştırma yapmak üzere İngiltere’de bulundu. Afyon–Çobanlar Kaymakam Vekili (1998), sırasıyla Nevşehir–Acıgöl (2000-2001), Bingöl–Kiğı (2001-2003), Diyarbakır–Çermik (2003-2005) ve Sivas – Şarkışla (2005-2009) Kaymakamı olarak görev yaptı. 2009 yılında Mülkiye Müfettişi, 2010 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. 2012 yılında (6) ay süreyle “Şiddete Uğrayan Kadınlar ve Tehdit Altındaki Kişilerin Can Güvenliğinin Sağlanması” konusunda araştırmalarda bulunmak üzere ABD’de bulundu. 2013 yılında TBMM’nde Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonu’nda (6) ay süreyle Uzman olarak görev yaptı. Uzun süre Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Çataklı, evli ve iki çocuk babasıdır.