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İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban nerelidir ve kaç kilodur? Kırkpınar Yağlı Güreş şampiyonu kim oldu?

Ata sporu olan yağlı güreşte final heyecanı vardı.657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri İsmail Balaban ile Mehmet Yeşil Yeşil arasında geçti. Kırkpınar Yağlı Güreş’in bu yılki kazananı İsmail Balaban oldu. İsmail Balaban geçen yılın da şampiyonuydu. Peki İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban nerelidir ve kaç kilodur?

14 Temmuz 2018 Cumartesi 22:50
İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban nerelidir ve kaç kilodur? Kırkpınar Yağlı Güreş şampiyonu kim oldu?

Ata sporu olan yağlı güreşte final heyecanı vardı. 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri İsmail Balaban ile Mehmet Yeşil Yeşil arasında geçti. Kırkpınar Yağlı Güreş’in bu yılki kazananı İsmail Balaban oldu. İsmail Balaban geçen yılın da şampiyonuydu. Peki İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban nerelidir ve kaç kilodur?

1987 yılının Eylül ayında Antalya'nın Elmalı ilçesinin Akçay köyünde çiftçi bir ailenin ikiz doğan çocuklarından biri olarak dünyaya geldi. Bir yandan aile geleneği olan çiftçilikle uğraşırken, henüz çocuk yaşlarında güreşe de merak saldı. 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Atalan'la karşılaşması kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Talan, Balaban'ın yeteneğini ilk görüşte fark etmişti.

İsmail Balaban ve ikiz kardeşi Turan Balaban, hafta sonları elma bahçelerinde hamallık yaptılar, kazandıkları parayla eğitimlerini sürdürdüler. Tüm bu mücadeleye güreş de eşlik ediyordu. Yaşadıkları kentin çeşitli yerlerinde düzenlenen güreş müsabakalarına gitmek için geceleri bile çalıştılar. Resmi olarak spor kariyerleri Konyaaltı Belediye Spor Kulübü çatısı altında başladı. Çıktıkları onca çayırda başarılı sonuçlar aldılar. Ardından İsmail Balaban, başarı basamaklarını bir bir tırmandı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, 2009 yılı Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde birincilik kazandı. 2012 yılındaysa Başaltı Boyu kategorisinde üçüncülükle eve döndü.

5 - 7 Temmuz 2013 tarihlerinde gerçekleşen 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban baş kategorisinde er meydanına çıktı. Şaban Yılmaz ve Recep Kara gibi efsane güreşçileri eleyerek finale yükselmeyi başardı. Finalde son 2 yılın şampiyonu, kendisi de Antalyalı olan Ali Gürbüz ile karşılaştı. İsmail Balaban, zorlu geçen müsabakanın sonunda çayırdan ikinci olarak ayrıldı ve büyük bir başarıya imza attı. Ancak Ali Gürbüz'ün güreş federasyonundan ceza alması nedeniyle İsmail Balaban 2013 yılı başpehlivanı ilan edildi. 2014 yılı güreşlerinde finalde ise birinciliği Fatih Atlı'ya kaptırdı ve ikincilik kürsüsüne çıktı. 2015'te yine baş kategorisinde er meydanına çıktı ve üçüncülükle ayrıldı, 2017'de ise tekrar başpehlivan olarak bu unvanının haklı gururunu yaşadı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 22:50
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