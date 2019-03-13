İsmail Altındağ anısına lokma dağıtıldı
Bodrum Belediyesi tarafından, geçtiğimiz yıl bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ’ın anısına lokma dağıtımı gerçekleştirildi.13 Mart 2019 Çarşamba 09:22
Bodrum Belediyesi tarafından, geçtiğimiz yıl bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ’ın anısına lokma dağıtımı gerçekleştirildi.
Bodrum Belediye Meydanı’nda dökülen lokmanın dağıtımına merhum İsmail Altındağ’ın yakınları, Bodrum Belediye Başkan yardımcıları Taner Uslu, Niyazi Atare, Turgay Kaya, belediye meclis üyeleri, Bodrum Belediyesi çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
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