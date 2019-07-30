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İşletmelerin +1 öğrenci talep başvuruları başladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bir dönem tam zamanlı iş yeri eğitim modeli olan 3+1 ve 7+1 için işletmelerden öğrenci talep başvurularını almaya başladı.

30 Temmuz 2019 Salı 17:44
İşletmelerin +1 öğrenci talep başvuruları başladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bir dönem tam zamanlı iş yeri eğitim modeli olan 3+1 ve 7+1 için işletmelerden öğrenci talep başvurularını almaya başladı.


Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İletişim Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada üniversite sektör iş birliğinin bir yansıması olarak geliştirilen projenin yeni eğitim öğretim dönemi için öğrenci taleplerine açıldığı duyuruldu. İşletmeler, bir dönem tam zamanlı iş yeri eğitimi alacak öğrencileri üniversitenin www.muys.sakarya.edu.tr adresine girerek talep edebilecekler. Öğrencilerin “iş kazaları ve meslek hastalıklarına’’ karşı sigortalarının Üniversite tarafından yapıldığı eğitim modeliyle öğrenciler, üniversitede edindikleri bilgi ve uygulamalarını ilgili sektörde geliştirme fırsatı bulurken, işletmeler de kendilerine uygun çalışma arkadaşlarını üniversiteyle birlikte yetiştirme imkanına kavuşuyorlar.



Türkiye’ye örnek model


Üniversite-sanayi ve sektör işbirliğinin öğrenci eğitimi ve AR-GE çalışmalarında örnek gösterilen 3+1 ve 7+1 eğitim modeli birçok üniversite tarafından da uygulanmaya başlandı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın Sakarya Üniversitesi’nde başlattığı model yeni üniversiteye Rektör olmasıyla birlikte kapsamı genişletilerek devam ettiriliyor. Üniversite, ön lisans ve lisans programlarının yanı sıra lisansüstü eğitimlerini de sektörle birlikte gerçekleştirmeye başladı. Akademik çalışmaların sektörün bir sorununa çözüm getirecek şekilde yapılmasını hedefleyen SUBÜ, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’nda da yer alıyor.



Öğrenciye yararları


Bilgiyi beceriyle bütünleştirme mottosu ile eğitimde üniversite sektör işbirliğini hayata geçiren SUBÜ, öğrencilerinin eğitim sürecinde iş deneyi kazanmasını hedefliyor. Öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkması, iş disiplinini öğrenmeleri, sorumluluk bilinci kazanmaları ve mezuniyet sonrası iş bulma imkanının artmasına yönelik geliştirilen uygulamalı sektör eğitiminde Staj Devlet Desteği ve İŞKUR işbaşı eğitim programları desteği de yer alıyor. İşletmeler, bilgi güncelleme, şifre ve diğer sorularını üniversitenin 0264 616 0204 numaralı telefondan veya [email protected] adresinden ulaşarak gerçekleştirebilecekler.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:44
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