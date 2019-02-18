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İşletmelere özel satış atılımı

Teknoloji perakendeciliğinin markası Teknosa, Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarında ve İklimsa bayilerinde, teknoloji ürün ve hizmetlerini işletmelere özel teklif ödeme seçenekleriyle sunmaya başlıyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:10
İşletmelere özel satış atılımı

Teknoloji perakendeciliğinin markası Teknosa, Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarında ve İklimsa bayilerinde, teknoloji ürün ve hizmetlerini işletmelere özel teklif ödeme seçenekleriyle sunmaya başlıyor.


Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, kurumların teknoloji ihtiyaçlarına yanıt veren kurumsal satış organizasyonunu yeniden yapılandırdı ve mağazalarda da kurumsal satış hizmetine başladı. Sağlıktan eğitime, turizmden hizmete farklı sektörlerden tüm işletmeler için teknoloji ürün ve hizmetlerini daha avantajlı fiyatlarla sunacak. İşletmeler, EFT, havale ve kredi kartının yanı sıra kiralama yöntemiyle 15 aydan 60 aya varan sabit ücretli taksit seçenekleriyle de ihtiyaç duyduğu teknolojilere sahip olabilecek.


“Teknoloji ihtiyaçlarını en hızlı ve avantajlı şekilde karşılayabiliyoruz”


Teknosa, hayata geçirdiği B2B portal ile bilgisayardan telefona, televizyondan küçük ev aletlerine kadar kurumların ihtiyaç duyduğu geniş ürün yelpazesi için teklifler oluşturabilecek. 12 şehirde 20 Teknosa mağazasında başlatılan kurumsal satış hizmeti, kısa sürede farklı lokasyonlara yayılacak.


Kurumların teknoloji ortağı olma vizyonuyla yola çıktıklarına dikkat çeken Teknosa Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun, “Teknosa’da uzun yıllardır merkezden yürütülen kurumsal satış operasyonunu bambaşka bir anlayışla sahaya, ticari müşterilerimizin yakınına taşıdık. ‘Teknosa Kurumsal’ çatısı altında hızlı, ihtiyaca dönük hizmet verebilmek için kategori ve satış organizasyonumuzu yeniden yapılandırıp, teknoloji yatırımı gerçekleştirdik. Geliştirdiğimiz B2B portal sayesinde mağazalarımız ve tedarikçilerimiz arasında teklif, sipariş, tahsilat, sevk gibi tüm süreçlerin otomasyonunu da sağladık. Şimdi, Teknosa mağazalarında her ölçekten işletmenin teknoloji ihtiyaçlarını en hızlı ve avantajlı şekilde karşılayabiliyoruz. Ayrıca, kurumsal iklimlendirme projelerinde uzman olan markamız İklimsa’nın 200’e yakın bayisi de işletmeleri bu sistem üzerinden uygun fiyatlı teknoloji ürünleriyle buluşturmaya başladı” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:10
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