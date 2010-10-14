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İslâmsız bir Almanya istiyorlar

Batı’da yükselen ırkçı ve İslam karşıtı akımlar artık daha fazla göz önünde

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
İslâmsız bir Almanya istiyorlar

Almanya’da bir vakfın yaptığı İslam düşmanlığı araştırması, televizyonlardan yayınlandı. Araştırmaya göre Alman halkı arasında %34 olan İslam düşmanlığı %50’ye yükseldi. %37 ise, İslamsız bir Almanya istiyor Almanya’nın ARD televizyonunda yayınlanan bir programda, Friedrich Ebert Vakfı’nın yaptığı yeni bir araştırmanın, Almanya’da İslam düşmanlığının açık bir şekilde artış gösterdiğini ortaya koyduğuna yer verildi. Araştırma sorumlusu Oliver Decker, televizyon programına yaptığı açıklamada, “halk arasında İslam düşmanı söylemleri onaylayanların oranının yüzde 34’lerden yüzde 50’lilere ulaştığını” belirtti.

“İSLAMSIZ BİR ALMANYA İSTİYORUZ”

Yapılan bir anket neticesinde halk arasında yüzde 37’lik bir kesimin, “İslamsız bir Almanya’nın daha iyi olacağı” söylemini onayladığı görülürken, yüzde 44’lük bir kesimin de Thilo Sarrazin’in kitabıyla ilgili tartışmalardan sonra İslam’ın daha açık ve cesurca eleştirilmesi görüşünde olduğu belirtildi. Anketler, yüzde 35’lik bir kesimin “İslam’ın toplum içerisinde giderek yayıldığı konusunda büyük endişeleri” olduğu sonucunu ortaya koyarken, Sarrazin’in tezlerine eleştirel yaklaşan bilim adamlarının ise, ölüm tehditleri ve hakaret içeren mailler aldıkları belirtiliyor. Almanya’da yapılan bir anket neticesinde halk arasında yüzde 37’lik bir kesim “İslamsız bir Almanya’nın daha iyi olacağı” söylemini destekliyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:28
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