"İslamofobinin, antisemitizmin olmadığı AB istiyoruz"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Daha demokratik, karşılıklı saygıya dayanan, tüm inançlara saygı gösteren, İslamofobinin olmadığı, antisemitizmin olmadığı, Türk karşıtlığının, yabancı düşmanlığının olmadığı bir AB görmek istiyoruz." dedi.

AB Başkanlığı tarafından AB İletişim Stratejisi (ABİS) çerçevesince desteklenen ve Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) tarafından gerçekleştirilen "Avrupa için Ayağa Kalk" organizasyonuyla 12 Avrupa ülkesini gezerek AP seçimleri kapsamında farkındalık oluşturmayı hedefleyen gençleri, Kaymakcı Ankara'dan uğurladı.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, mayısta gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi Avrupa gençliğinin seçimlere katılımının artırılması kapsamında 15 gün boyunca 12 Avrupa ülkesini gezerek çeşitli etkinlikler düzenleyecek olan "Avrupa için Ayağa Kalk" girişimini desteklediklerini söyledi.

"AP seçimleri Avrupa'nın geleceği açısından önemli." diyen Kaymakcı, AB'ye aday ülke olarak bu seçimleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.

- "Biz AB'nin üyesi değiliz ama Avrupalıyız"

Kaymakcı, AB vatandaşı Türklerin de AP seçimlerinde oy kullanmasının önemli olduğunun altını çizerek, "Bizim istediğimiz Avrupa demokratik bir Avrupa, bizim istediğimiz güçlü bir AB. Bizim istediğimiz, Türkiye'nin de üye olduğu, dünya barışına, Avrupa barışına, istikrarına katkıda bulunacak bir AB." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda tüm Avrupalı seçmenlere seslenen Kaymakcı, "Daya iyi, daha sağlıklı, daha demokratik, karşılıklı saygıya dayanan, tüm inançlara saygı gösteren, İslamofobinin olmadığı, antisemitizmin olmadığı, Türk karşıtlığının, yabancı düşmanlığının olmadığı bir AB görmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaymakcı, tüm Avrupalı seçmenlerin sağduyulu bir şekilde Avrupa'ya yatırım yapmasını beklediklerini söyledi.

"Biz AB'nin üyesi değiliz ama Avrupalıyız." diyen Kaymakcı, Türkiye'den gençlerin Avrupalı gençlerle birlikte Türkiye'den Avrupa'nın kuzeyine doğru bir konvoyla gidecek olmasının gurur verici bir çalışma olduğunu kaydetti.

Kaymakcı, "Ben gençlerin Avrupa'yı ayağa kaldırma, Avrupa'yı yeniden canlandırma girişimlerini çok anlamlı buluyorum. Keza Avrupa'nın Türkiye'nin dış sınırlarından başladığını hatırlatmaları çok önemli." dedi.

- "Avrupa Türkiye'den başlar"

JCI Türkiye 2019 Başkanı Burcu Erol, turu "Avrupa Türkiye'den başlar" sloganıyla başlattıklarını belirterek, Türk gençlerinin AP seçimlerine destek veriyor olmasının önemine işaret etti.

Türkiye'yi temsilen söz konusu tura katılacak JCI 2019 Dünya Başkan Yardımcısı Nihal Zoroğlu da kampanyanın gençlerin AP seçimlerinde oy kullanmasına destek vermek üzere başladığını dile getirerek, "Kıtamızı hepimiz için daha yaşanılabilir hale nasıl getirebiliriz, gençler bunun için nasıl aksiyon alabilir, bunların beyin fırtınasını yapıp, projeler üretebileceği bir platform yaratmak istedik." dedi.

Aralarında Zoroğlu'nun da olduğu 5 Avrupalı genç, AP seçimleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla 12 Avrupa ülkesini gezecek ve Hollanda'daki Demokrasi Festivali'ne katılarak turu tamamlayacak.