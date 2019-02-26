İslamiyet’i yeni kabul etmiş Amerikalı Müslümanlardan Diyanet’e ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslamiyet’i yeni kabul eden Amerikalı Müslümanları kabul etti.

Ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kendilerini Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İslam’ı seçmiş olmalarından dolayı heyeti tebrik eden Başkan Erbaş, “Rabbim, bu kararınızı son nefesinize kadar en güzel bir şekilde devam ettirmeyi, O’na layık bir kul olmayı, Peygamberimize layık bir ümmet olmayı nasip eylesin inşallah” dedi.

İslam’ın bütün peygamberlere gönderilen dinin ortak adı olduğunu işaret eden Başkan Erbaş, “İslam, Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlere gönderilen dinin adıdır” ifadesini kullandı.

Kur’an-ı Kerim’de, bütün topluluklara Peygamber gönderildiğinin ifade edildiğini söyleyen Başkan Erbaş, “Her topluma gönderilen peygamber İslam’ı anlatmış, toplumlarını İslam'a davet etmiş, Hz. Musa da, Hz. İsa da öyle yapmış. Yani bizim inancımıza göre onların toplumlarına anlattıkları dinin adı da İslam’dır” diye konuştu.

Peygamberler arasında hiçbir fark gözetmeden hepsine iman ettiklerini hatırlatan Başkan Erbaş, şunları söyledi;

“Toplumda insanlar barış içerisinde yaşasınlar, yardımlaşsınlar, paylaşsınlar, birbirleriyle huzur ve birlik, beraberlik içerisinde yaşasınlar, Yaratıcıyı, Allah'ı tanısınlar, O’nun emirlerini yerine getirsinler. Bütün Peygamberlerin esasında toplumlarına vermiş oldukları mesajların özü budur. Bu açıdan AllahüTeala, dinine vermiş olduğu isim olarak öyle manidar, öyle anlamlı bir kelime seçmiş ki, İslam kelimesi barış, kurtuluş anlamına gelmektedir.”

İlk vahiy olan Alak Suresi’nin ilk beş ayetinde okumaktan, bilgiden, ilimden, irfandan, hikmetten, öğrenmekten, öğretmekten ve kalemle yazmaktan bahsedildiğini belirten Başkan Erbaş, “Bundan da biz anlıyoruz ki, bütün insanların, Müslümanların elinden kitap düşmeyecek, kalem düşmeyecek. Bilgi, hikmet, ilim, irfan ile başlayan bir kitabımız var” şeklinde konuştu.

Peygamberimize son olarak gelen vahiyde de, İslam'ın bir nimet olduğundan bahsedildiğine değinen Başkan Erbaş, “Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi de tamamladım. Ondan razı oldum ve ona İslam ismini verdim diyor. İslam'ın Allah tarafından bütün insanlığa gönderilen bir nimet olduğunu da Peygamber Efendimize inen son ayetle anlamış oluyoruz” dedi.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak dünyanın 150’ye yakın ülkesine hizmet götürdüklerini ifade ederek, “Şu anda Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde insanlara her zaman barışı, hoşgörüyü, kurtuluşu anlatan, ibadetlerimizi nasıl yapacağımız noktasında milyonlarca insanımıza destek olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkezinde bulunuyorsunuz” şeklinde konuştu.

Amerika Diyanet Merkezi’ni bütün insanların hizmetine sunduklarını belirten Başkan Erbaş, “Biz o külliyeyi, camisi ile, diğer alanları ile bütün Müslümanlar için hazırladık, hatta bütün insanların hizmetine sunduk. Orası, sizlerin yuvasıdır. İnşallah siz orada, biz burada dinimizin güzelliklerini bütün insanlığa ulaştırmaya çalışacağız” diye konuştu.

Bazı katılımcılar söz alarak duygu ve düşüncelerini Başkan Erbaş’la paylaştı. Katılımcılardan biri, Türkiye’de ezan sesini duyduğunda İslamiyet’e ilk girdiği andaki hissi yaşadığını ifade etti. Bir başka katılımcı ise kendilerinin, Müslümanların korkunç kişiler olduğu düşüncesiyle yetiştirildiklerini ifade ederek Türkiye ve İslam hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istediğini ifade etti. Başka katılımcı, Türkiye’de kendilerini çok rahat hissettiklerini, kendi ülkelerinde yabancı, Türkiye’de ise kendi ülkesinde gibi hissettiğini söyledi. Katılımcılar, kabulden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür etti.

Amerika Diyanet Merkezi’nin düzenlediği program kapsamında Türkiye’de bulunan heyet, ülkemizde çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının tanıtım filminin seyredildiği ziyarette, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.