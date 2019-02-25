İslamiyet’i kabul eden Amerikalı Müslümanlardan Diyanet’e ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslamiyet’i kabul ederek Müslüman olan bir grup Amerikalıyı kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslamiyet’i yeni kabul eden Amerikalı Müslümanları ağırladı. Ziyaretten dolayı heyete teşekkür eden Erbaş, kendilerini Diyanet İşleri Başkanlığında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İslam’ı seçmiş olmalarından dolayı heyeti tebrik eden Erbaş, “Rabbim, bu kararınızı son nefesinize kadar en güzel bir şekilde devam ettirmeyi, ona layık bir kul olmayı, Peygamberimize layık bir ümmet olmayı nasip eylesin inşallah” dedi.

İslam’ın bütün peygamberlere gönderilen dinin ortak adı olduğunu belirten Erbaş, “İslam, Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlere gönderilen dinin adıdır” ifadelerini kullandı. Kur’an-ı Kerim’de bütün topluluklara peygamber gönderildiğinin ifade edildiğini söyleyen Erbaş, “Her topluma gönderilen peygamber İslam’ı anlatmış, toplumlarını İslam’a davet etmiş, Hz. Musa da, Hz. İsa da öyle yapmış. Yani bizim inancımıza göre onların toplumlarına anlattıkları dinin adı da İslam’dır” diye konuştu.

Peygamberler arasında hiçbir fark gözetmeden hepsine iman ettiklerini hatırlatan Erbaş, şunları söyledi:

“Toplumda insanlar barış içerisinde yaşasınlar, yardımlaşsınlar, paylaşsınlar, birbirleriyle huzur ve birlik, beraberlik içerisinde yaşasınlar, yaratıcıyı, Allah’ı tanısınlar, onun emirlerini yerine getirsinler. Bütün peygamberlerin esasında toplumlarına vermiş oldukları mesajların özü budur. Bu açıdan Allahü Teala, dinine vermiş olduğu isim olarak öyle manidar, öyle anlamlı bir kelime seçmiş ki, İslam kelimesi barış, kurtuluş anlamına gelmektedir.”

İlk vahiy olan Alak Suresi’nin ilk beş ayetinde okumaktan, bilgiden, ilimden, irfandan, hikmetten, öğrenmekten, öğretmekten ve kalemle yazmaktan bahsedildiğini belirten Erbaş, “Bundan da biz anlıyoruz ki, bütün insanların, Müslümanların elinden kitap düşmeyecek, kalem düşmeyecek. Bilgi, hikmet, ilim, irfan ile başlayan bir kitabımız var” şeklinde konuştu.

Peygambere son olarak gelen vahiyde de İslam’ın bir nimet olduğundan bahsedildiğine değinen Erbaş, “Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi de tamamladım. Ondan razı oldum ve ona İslam ismini verdim diyor. İslam’ın Allah tarafından bütün insanlığa gönderilen bir nimet olduğunu da Peygamber Efendimize inen son ayetle anlamış oluyoruz” dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak dünyanın 150’ye yakın ülkesine hizmet götürdüklerini ifade ederek, “Şu anda Türkiye’de ve dünyanın çeşitli yerlerinde insanlara her zaman barışı, hoşgörüyü, kurtuluşu anlatan, ibadetlerimizi nasıl yapacağımız noktasında milyonlarca insanımıza destek olan Diyanet İşleri Başkanlığının merkezinde bulunuyorsunuz” şeklinde konuştu.

Amerika Diyanet Merkezini bütün insanların hizmetine sunduklarını belirten Erbaş, “Biz o külliyeyi, camisi ile diğer alanları ile bütün Müslümanlar için hazırladık, hatta bütün insanların hizmetine sunduk. Orası sizlerin yuvasıdır. İnşallah siz orada, biz burada dinimizin güzelliklerini bütün insanlığa ulaştırmaya çalışacağız” diye konuştu.

Heyette yer alan Müslümanlar ziyarette duygu ve düşüncelerini Erbaş’la paylaştı. Katılımcılardan biri, Türkiye’de ezan sesini duyduğunda İslamiyet’e ilk girdiği andaki hissi yaşadığını ifade etti. Bir başka katılımcı ise, kendilerinin Müslümanların korkunç kişiler olduğu düşüncesiyle yetiştirildiklerini ifade ederek, Türkiye ve İslam hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istediğini söyledi. Bir başka katılımcı, Türkiye’de kendilerini çok rahat hissettiklerini, kendi ülkelerinde yabancı, Türkiye’de ise kendi ülkesinde gibi hissettiğini belirtti. Katılımcılar, kabulden dolayı Erbaş’a teşekkür ettiler.

Amerika Diyanet Merkezinin düzenlediği program kapsamında Türkiye’de bulunan heyet çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Diyanet İşleri Başkanlığının tanıtım filminin de seyredildiği ziyarette, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.