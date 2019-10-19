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İslam’ın şiddetle reddettiği ibretlik olay! Kürtaj az kalsın öldüyordu

İslam'ın 'cinayet' olarak kabul ettiği kürtaj ile ilgili biretlik bir olay yaşandı. Merdivenaltı kürtaj yapan doktorlar 6 aylık bebeğini aldırmak isteyen F.S'nin kalp krizi geçirmesine neden oldu. Doktor ve merdivenaltı çocuk aldırmaya yardım eden 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 15:21
İslam’ın şiddetle reddettiği ibretlik olay! Kürtaj az kalsın öldüyordu

Florya'da yaşanan merdivenaltı kürtaj girişimi kalp kriziyle sonuçlandı. Çocuğunu aldırmak için gitti az daha canından oluyordu. Olay, Bakırköy Florya'da ruhsatı olmayan özel bir sağlık kliniğinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre hamile olan F.S., Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hekim olarak çalışan doktor Y.E'ye gelerek gebeliğini sonlandırmasını istedi. Bunun üzerine yapılan tahlillerin ardından doktor Y.E, F.S.'ye gebeliğin çalıştığı hastanede sonlandırılamayacağını belirterek arkadaşına ait olan özel bir klinikte gebeliğin sonlandırılabileceğini belirtti.

Doktor Y.E ve F.S bin 800 TL karşılığında anlaştı. F.S. gebelik sonlandırma işlemi sırasında fenalaştı. İlk müdahalesi doktor Y.E ve arkadaşı tarafından yapılan F.S. daha sonra 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan olayına ardından savcılığın talimatı ile doktor Y.E. ve yardım ettiği iddia edilen B.A.'yı gözaltına aldı. Doktor Y.E.ve P.K. Bakırköy Adliyesi'nde nöbetçi savcılığın tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşleme yardım ettiği iddia edilen klinik çalışanı P.K. bir çalışan da tutuklandı.

Gözaltına alınan doktor olayı anlattı

Gözaltına alınan doktor Y.E. ifadesinde olayı şöyle anlattı: "F.S. gebeliğini sonlandırmak istediğini söyledi. Yaptığım muayenede 6 ay 1 günlük olduğunu yasal olarak gebeliğini sonlandırmasında bir sorun olmadığını düşünerek bazı tahliller yapılmasını söyledim. Yapılan tahlillerde gebeliğini sonlandırmasında bir sorun olmadığı kanaatiyle hastaya gebeliğini sonlandırabileceğimi söyledim. F.S.'nin gebeliğini çalıştığım yerde sonlandıramayacağım için kendisinin de isteğiyle özel bir birimde sonlandırabileceğimi aktardım. Hastanın evli olması nedeniyle kürtaj işleminin yapılması için eşinin rızasının gerektiğini söyledim."

"1800 TL'de anlaştık"

İşlemi yaptığı Florya Şenlikköy'de bulunan kliniğin doktor arkadaşı B.A.'ya ait olduğunu söyleyen doktor Y.E. "Kadın doğum uzmanı olan B.A.'yı aradım. Bu işlemi muayenehanesinde yapıp yapamayacağımı sordum ve hastanın eşinin onayı olmadığını da belirttim. B.A. gerekli izinleri verdi. Bu işlem için hasta ile 1800 TL'de anlaştık. Yapmış olduğumuz cerrahi müdahalede herhangi bir problem yaşanmadı. Hastanın yanına döndüğümde halen uyanamadığını ve uyarıya yanıt vermediğini gördüm. Bunun üzerine hastaya suni teneffüs yaparak kalp masajı yaptım. P.K.'dan oksijen isteyerek B.A.'ya hastadan solunum alamadığımı, gelmesi gerektiğini söyledim. B.A. geldi ve panik bir şekilde 'ne yapacağız, bu iş yerinin ruhsatı da çıkarılmadı' demeye başlayınca ben de şu an bunun zamanı olmadığını ve hastayı yaşatmaya çalışmamız gerektiğini söyledim. 112'yi arattırdım ve sağlık ekipleri gelerek hastayı hastaneye kaldırdılar. Ben sırf hastaya yardımcı olmak amacıyla bu işleme giriştim" ifadelerini kullandı

"Haberim yoktu..."

İfadesi alınan klinik sahibi doktor B.A ise muayenehanelerinin halen kurulum aşamasında olduğunu söyleyerek aktif olarak hasta bakmadıklarını aktardı. B.A., doktor Y.E.'nin hasta getireceğini ve kürtaj yapacağını kendisine kesinlikle söylemediğini belirterek "Paranın bir kısmının bana verileceği hususu doğru değildir. Ben Y.E.'nin isteği üzerine sadece temiz bir oda ayarladım. İşlemlerin hiçbirinden önceden haberim yok. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Şüpheli P.K. ise reklam işi ile uğraştığını söyleyerek "Ben anestezi uzmanı ya da teknisyeni değilim. Hastanın damar yolu benim tarafımdan açılmamıştır. Kendisine anestezi ilacı da benim tarafımdan verilmemiştir. Hastanın damar yolu açma işlemini doktor Y.E. yapmıştır" dedi. Öte yandan kürtaj işlemi yapılan F.S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 15:21
  1. Florya
  2. kalp krizi
  3. kürtaj

YORUM YAZ

  • hercaihercai10 dk önce
    6 aylik rahimde bulunan bebek alinirmi hic! Yaziklar olsun size!

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