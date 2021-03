Ülkemizde birçok siyaset bilimcileri, araştırmacı yazarlar, gazeteciler TV’ler de, açık oturumlar da ABD ile ilgili konuşmalar yaparlarken, bazı konuşmacılar açıklamalarında ABD artık bundan böyle dünya da kolay kolay süper bir güç olamaz ve ABD böyle giderse kendi içinde parçalanarak ekonomik bir dar boğazın içine de girebilir.

Zaten ABD dünya da en fazla borcu olan bir ülke olduğunu konuşmacılar defalarca söylüyorlar, anlatıyorlar da fakat, maalesef o siyaset bilimcilerinin anlattıkları, konuştukları gibi değil. Bakın, dinleyin ey siyaset bilimcileri ve araştırmacı yazarlar. O koskoca ABD ne zaman batar, ne zaman iflas eder biliyor musunuz? Ne zaman ki dünyada Müslüman devletler birlik, beraberlik içinde bir araya gelip her türlü güçlerini, kuvvetlerini ve para birimlerini Türkiye liderliğinde birleştirir, tek devlet ve bir çok millet olduğumuzda, işte o zaman İslam’ın sancağını dünyanın tam orta yerine biz dikebiliriz.

Fakat, maalesef, gel gelelim başta Suudi Arabistan, BAE, Mısır devleti ve daha birçok Müslüman devletler, adeta kimliklerinden çıkıp sanki her biri ABD’nin, İsrail’in şubeleri gibi birer devletçik olmuşlarsa o zaman ne ABD devleti yıkılır nede Haçlı devletler yıkılır. Çünkü yıllardan bu yana birçok Müslüman devletler hep birbirleriyle durmadan didiştiklerinden elin gavurları kendi ülkelerindeki ilim bilim adamları her konuda birlik beraberlik içerisinde, üniversitelerle sanayilerle hiç durmadan her çeşit teknolojileri üretmişler ve yıllar öncesinde bilhassa yapmış oldukları kitle imha, balistik nükleer silahlarıyla, çeşit çeşit uçaklar, füzeler ve uçak gemileri ile yıllarca adeta hep, dünyaya meydan okumuşlar.

Tabii sadece elindeki silah gücüyle değil aynı zamanda dolar denilen o kağıt parçalarının gücüyle ve yine belki de silahtan, dolardan daha da etkili olabilen CIA ajanları casuslarıyla kendine yandaş olabilecek bazı darbe yanlısı generallerle yine o devletin üst düzey siyaset adamlarıyla, ayrıca o devletlerin basın yayın organlarından bazı gazeteler vasıtasıyla ABD birçok Orta Doğu ülkelerine kurşun bile atmadan o ülkelerin yöneticilerini, siyasetçilerini avucunun içinde oynatarak o devletlerin petrollerini, paralarını ABD adeta gasp etmiş, sömürmüş bazen aksilik yapıp, söz dinlemeyen ülkelere ise ABD hemen Arap Baharını götürerek DEAŞ gibi El-Kaide gibi ve daha birçok çeşit çeşit terörist örgütlerle ABD o ülkeleri iç savaşa kadar bile götürebilmiş. Ve kendisi de ellerini ovuşturarak hep seyre bakmış.

İşte görüyorsunuz, maalesef Müslümanım deyip de ülkelerine ihanet eden ve on binlerce Müslüman kardeşlerimize yıllardır kan kusturan başta Suriye başkanı, eli kanlı Esat sonra Mısır devletinin o zalim darbeci generali Sisi ve yine Suudi Arabistan yöneticileri ve aynı zamanda bazı Orta Doğu devletleri maalesef ABD’yle İsrail’le dost olup, Müslüman ülkemize ise hep düşmanca bir tavır içerisinde ola gelmişler. İşte yine hepimizin bildiği gibi İran İslam devleti denen o devlet de yıllarca ülkemize karşı hep düşman kardeş gibi bir devlet olmuş. Eğer İran gerçek bir dost ülke olmuş olsaydı şimdi ülkemizde PKK diye kanlı bir örgüt olmazdı ve ABD, Rusya gibi birçok Haçlı devletler de Suriye’yi, Irak’ı bölüp, parçalayıp burnumuzun dibine kadar da gelmemiş olurlardı.

İşte bu durumlar bize gösteriyor ki biz artık ülkemizde iktidarıyla, muhalefetiyle tek yürek tek yumruk olmamız gerekirken maalesef başta Gara harekatı, Kılıçdaroğlu’nun Başkan Erdoğan’a hakaret sayılabilecek birçok sözü yine Boğaziçi Üniversitesi olaylarında birçok protestocunun pek çoğu PKK’lı DHKPC’li teröristler olduğu tespit edildikten sonra bile Kılıçdaroğlu bu teröristler için bunlar bizim ülkemizin çocukları demesinden sonra Kılıçdaroğlu’nun sadece bu siyasi yanlışlarından dolayı CHP’den eğer birçok millet vekili İl-İlçe başkanları ve binlerce, on binlerce CHP’li vatandaşlar CHP’den bugüne kadar hâlâ istifa etmediklerine göre ben derim ki, vay bizim halimize vay.

Tabii unutmayalım ki bilerek Ankara’ya bu milletvekillerini bizler seçerek gönderiyoruz maalesef.