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Dini Bilgiler İslam’ın hakim olduğu bir ülkede kriz olur mu?
Dini Bilgiler

İslam’ın hakim olduğu bir ülkede kriz olur mu?

Ekonomik krize ilişkin açıklamada bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, zekata dikkat çekerek, "İslam’ın hakim olduğu bir ülkede kriz olur mu?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 23:17:00 - 2022-04-10 00:01:05

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Mahmut Sami Gülcü Hoca'nın Trablusşam‘daki ihtiyaç sahibi Müslümanlara ulaştırdığı yardımların videosunu paylaştı.

Zenginin malında fakirin hakkının olduğuna dikkat çeken Dr. Şenocak, "İslam’ın hakim olduğu bir ülkede kriz olur mu?" diye sordu.

'Gel ve yüreklere dokun ey İslam'

Bir iş adamının İFAM aracılığı ile ihtiyaç sahibi Müslümanlara yardım ulaştırdığını belirten Dr. Şenocak, şunları söyledi:

Bir iş adamı bir ayda Türkiye’de binlerce, 7 ülkede yedi bin aileye yardım ediyor. Zenginler zekat verse bir ay sonra bu memlekette zekat verecek değil, alacak insan bulmakta zorlanırız. İnsanlık ölmeden gel ve yüreklere dokun ey İslam!

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