İslami tatil keyfi | Zehra Hotel nerede nasıl gidilir | Zehra Hotel rezervasyon yap

Bu noktada vatandaşlar hangi otellerin İslami otel olduğunu, muhafazakar tatil köylerine nasıl rezervasyon yapabileceklerini araştırıyor.

İslami tatil keyfi

İslami tatil denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri Zehra GroupPotels&Villas... İslami değerlere uygun bir ortamda, doğa ile iç içe tatil yapmak isteyenler Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Zehra Hotel, Zehra Tatil Köyü ve Zehra Villas'ın birbirinden avantajlı paketlerine göz atabilir. Ayrıca muhafazakar ve İslami hassasiyete uygun helal konseptle düzenlenen bayanlar plajı da Ölüdeniz’de hizmet veriyor.

Zehra Hotel nerede nasıl gidilir?

Zehra Hotel, İslami konseptle hizmet veren tesis 4 yıldız standartlarındadır. FehtiyeÖlüdeniz'deBabağan eteklerinde bulunan Zehra Hotel'de bayanlara özel plaj bulunmaktadır.

Zehra Hotel’de ayrıca bay bayan ayrı havuz ve sauna hizmeti de sunuluyor. Muhafazakar kesimin ilgili çeken otelde helal gıda, helal kesim et ve et ürünleri sunuluyor.

Koronavirüs salgınında önemli bir nokta da güvenli turizmdir. Zehra Hotel'in Güvenli Turizm Sertifikası mevcuttur. Bu sebeple salgın korkusu yaşamadan rahatlıkla tatil yapabilirsiniz. Ayrıca tesisin Mavi Bayrak ve temiz havuz sertifikası bulunuyor.

Zehra Tatil Köyü nerede?

Zehra Tatil Köyü; Alaçatı Mimarisi, Osmanlı Kiremit çatıları ve ahşap balkonları ile geleneksel otantik bir mimari yapıyı yansıtıyor. Doğa ile iç içe olan tatil köyünde İslami konsepte uygun olarak bay ve bayanlar için ayrı havuzlar bulunuyor. Ayrıca konuklara ücretsiz plaj transferi sağlanıyor. Zehra Hotel’de olduğu gibi helal sertifikalı gıdalar konuklara ikram ediliyor. Her şey dahil konseptte hizmet veren tatil köyünde çocuklar için de oyun alanları bulunuyor.

Zehra Villas | Villalar nerede?

Son yıllarda villa tatilleri bir hayli popüler oldu. Zehra Villas farklı konseptlerde villa tatili imkanı da sağlıyor. Fehtiye'de bulunan villar; yemekli, korunaklı, deniz manzaralı, çocuk havuzlu, geniş aileler için gibi seçeneklerle sunuluyor. Villa kira bedelleri ise konseptlere, kişi sayısına göre değişiklik gösteriyor. Zehra Group web sitesi üzerinden kolaylıkla rezervasyon yapabilirsiniz.

Zehra Kuleli Beach nerede?

Fethiye Keçeciler'de bulunan Zehra Kuleli Beach bayanlara hizmet veren bir tesis. Bölgenin tek bayanlar plajı olan Kuleli, konumu sebebiyle korunaklıdır. Zehra Kuleli Beach'te alakart restoran, mangal alanı, çocuk aktivite mekanı ve aile köşkleri de barındırıyor.