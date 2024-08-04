'İslâm’ı sevmek Kur’an’a ve sünnete bağlılıkla ölçülmektedir'

Güzel dinimiz İslam sevgi üzerine çokça durmaktadır. İnsanı sevmek diğer varlıkları sevmek ibadet olarak kabul edilmiştir.

Kişi anne babasını, eşini, çocuklarını, ailesini ve komşularını sevmelidir. Bu sevgiyi Kur’an ve Peygamberimiz çok önemsemektedir. İslam’ı sevmek de emredilmiştir. İslam’ı sevmek Kur’an’a ve sünnete bağlılıkla ölçülmektedir. Bakınız Peygamberimiz bir hadislerinde ne buyurmuştur; "Sizlere iki şey bırakıyorum. Onlara sahip çıktığınız sürece asla yolunuzu kaybetmeyeceksiniz. Bu iki şey birincisi Kur’an ikincisi ise benim sünnetimdir." Bu hadisten anladığımız Kur’ana ve sünnete yapıştığımız sürece asla yolumuzu şaşırmayacağız. Ölçümüz Kur'an ve sünnete yapışmak. Kur’an’ın ve sünnetin emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmak lazım gelmektedir.

Kur’an ve sünnet bizler için ölçü olduğundan baskın sistemi İslamileştirmemiz lazım gelmektedir. Allah azze ve celle devletimizin çatısı altında kıyamete kadar yaşamamızı nasip eder inşallah. Buradaki sıkıntı devletimize ikame edilen sistem olan laikliği yola getirmektir. Çünkü laiklik dinsizlik olarak ifade edilmektedir. Laikliği dinsizlik olarak ifade edildiğine göre halkımızın huzur ve mutluluğu için laikliği yeniden yorumlayarak dini devletimize uygun hale getirilmesi lazım gelmektedir. Çünkü ahlak bozuldu, insanımız dinden uzaklaşmaya başladı, ekonomi iyi değil, eğitim arzu edilen bilim ve ahlak üretmemektedir; hayvancılık ve tarım geri kalmış durumdadır tüm bu olumsuzluklara karşın laikliği İslamileştireceğiz ki ülkede huzur olsun mutluluk olsun. Bakınız ayette Rabbimiz ne buyurmaktadır; "Kim Kur’an’dan uzaklaşırsa onun için dar bir geçimlik var ve mahşer günü kör olarak yaratılacaktır." Bu ayetten anladığımız kişiler ve toplumlar dünya ve ahiret mutluluğu için Kur’an ve sünnetle amel etmeleri lazım gelmektedir. Bugün gelinen noktada ülkem bir adım atacağı zaman emperyal devletlerden izin alması gerekmektedir. Bunun kırılması ve bölgemizde egemen bir devlet olmamız için Kur’an ve sünnetle amel edilmesi lazım gelmektedir. Bakınız Filistin'de aylardır sistemli bir katliam var ve buna karşı İslam ülkelerinden öyle etkili ses getiren bir hamle yapılamamaktadır. Bunun en önemli sebebi İslam ülkelerinin Kur’an’dan ve sünnetten uzak kalmalarıdır. Yeniden izzet ve şeref için Kur’an’a ve sünnete yapışmalı ve bilim üretmemiz lazım gelmektedir. Özellikle savunma sanayisinde önemli hamleler yapılması ve düşmanın silahıyla silahlanılması lazım gelmektedir.

Burada yapılması gereken iş Kur’an ve sünnet okumaları yapılması lazım gelmektedir. Kur’an tefsirlerine ve hadis meallerine bakmamız ve Kur’an ve sünnetle yolumuzu aydınlatmamız lazım gelmektedir. Kur’an ve sünneti sevip onların aydınlığıyla yolumuzu aydınlatmamız lazım gelmektedir. Bakınız dedelerimiz ninelerimiz Osmanlılar Kur’an ve sünnetle amel ettiklerinden Allah azze ve celle ömürlerini uzun tutmuştur. Yaklaşık yedi asır dünya üzerinde ömür sürmüşlerdir. Ne zaman ki Kur'an ve sünnetten uzaklaştılar dünya hayatından kaderin cilvesi uzaklaştırıldılar. Buradan anlayacağımız şey Kur’an ve sünnetle amel edilmesi lazım gelmektedir. Bakınız laikliği Yahudiler icat ettiler kendileri dünyanın en dinci ülkesidirler. Bozulmuş Tevratla yönetilmektedirler.

Rabbimizin en çok sevdiği ibadet sevmek ve sevgiyi hayata geçirmektir. Bundan dolayı insanımızı ve diğer varlıkları sevmeli ve sevgimizin gereğini yerine getirmemiz lazım gelmektedir. Ahilik kültürünü yeniden hayata geçirmemiz lazım gelmektedir. İnsanımız birbirini sevmeli ve Kur’an ve sünnet ölçeğinde önce kendi ülkesinin ve sonra da tüm dünyanın kurtuluşu için bilim yapmaya devam etmelidir. Bakınız Rabbimiz Kur’an’ında ne buyurmaktadır; "Allah azze ve celle Kur’an’ı anlamanız için kolaylaştırdı." Ayet açık ve net Kur’an’ı ve sünneti anlamaya çalışıp, anlaşılması kolaylaştırıldığından dolayı hayatımıza aktarmamız lazım gelmektedir. Ölçü Kur’an ve sünnet.

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Şunu hiçbir zaman unutmayın ki emperyaller sizlerin Kur’an’a ve sünnete dönmenizden aslandan korktukları gibi korkmaktadırlar. Bundan dolayı hiç vakit geçirmeden Kur’an ve sünnete dönmeli ve bölgemizde büyük Türkiye'yi inşa etmeliyiz. Allah için sevmeli Allah için buğz etmeli...