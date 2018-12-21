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İslam'ı seçip Müslüman oldu, adını değiştirdi

Yaklaşık 1 yıl önce internet üzerinden oynadığı oyun sayesinde tanıştığı Kütahyalı gençle evlilik hazırlığı yapan Ukrayna vatandaşı 22 yaşındaki Vieronika İhor, müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve "Elif" adını aldı

21 Aralık 2018 Cuma 01:33
İslam'ı seçip Müslüman oldu, adını değiştirdi

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın makamında gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, İhor'a Rusça olarak imanın ve İslam'ın şartları anlatıldıktan sonra Kelime-i Şehadet getiren İhor, şahitlerin huzurunda İslamiyet'i kabul ederek Müslüman oldu. Daha sonra edilen duanın ardından "Elif" ismini alan genç kadına ihtida belgesi takdim edildi.

"İnşallah yakın zamanda nikah yapacağız"

İHA'nın haberine göre Müftü Hazırlar, İhor'u tebrik ederek, "Kardeşimiz özgür iradesiyle araştırarak İslamiyet’i tercih etmiş. Bu bizleri gerçekten çok mutlu etti. İnşallah İslam'ın şartlarının gerektirdiği şekilde yaşayan iyi bir Müslüman olur." diye konuştu.

İhor'un Türk nişanlısı Sadettin Dündar ise "Online oynadığımız bir oyunda tanıştık ve yaklaşık bir yıldan beri yine internet üzerinden görüşüyorduk. Müslüman olduğumu öğrenince İslamiyet'i araştırmaya başladı. Daha sonra benimle evlenmek için Kütahya'ya geldi ve kendi rızasıyla İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu. İnşallah bizde yakın zamanda yapacağımız nikah ile dünya evine gireceğiz" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 01:33
  1. Kütahya
  2. Vieronika İhor
  3. GÜNCEL Haberleri
  4. Kelime-i Şehadet
  5. Hüseyin Hazırlar

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