İslam’ı savunan gazete

Dursun Ali Şahin/İstanbul

Hep doğruları söyleyen, mazlumların yanında olan, kimseye yalakalık yapmayan İslam’ı her yerde savunan Akit gazetesinde cesur yazarlar var. Vatanını, milletini çekinmeden savunan gazete, bizim ulaşamadığımız, söyleyemediğimiz o yazarlar dünyaya haykırıyor. Günde bir bardak az çay iç bir Akit gazetesi al. Senin davanı savunan gazeteye sahip çıkmazsan bunun vebali çok ağır olur. Bunu bilesin. Akit neden bir milyon satmasın? Bizler davamıza sahip çıkan gazeteye duyarsız kalamayız. Allah için cihat eden gazeteye, var olan saldırılar yine başladı. İnşallah muvaffak olamayacaklar.