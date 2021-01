İslami hayatı öcü gösteren CHP zihniyetli dergiler

23.2.2016 tarihli Diriliş Postası gazetesinde; 1924-1925 yıllarında 4 karikatürde İslami düşünce taşıyan devrimleri kabul etmeyen Müslümanları nasıl safdışı ettiklerini yayınladıkları dergilerle gösteriyorlar.

1. karikatür; meclisin son kararları münasebetiyle; “yeni idarenin yükselmesi için beyhude ağırlıkların ve mazi enkazının atılması zaruri idi.”

Balonun yanına kurdukları İslam dışı 6 ok zihniyetinin yerleşmesi için ne kadar hacı, hoca, İslam alimlerinin yükseğe çıkardıkları balondan aşağı atıyorlar.

(Munif Fehim Özerman, Kelebek 13.3.1924 S. 49-51)

2. karikatür: “Hakiki İnkılap” “Kati ıslahat için ancak böyle kuvvetli bir idare makinesi lazımdır.” (Kelebek 13.3.1924 s. 49, s. 1)

Bu karikatür: İslami düşünce taşıyan Müslümanları dozer makinesi ile nasıl ezdiklerini gösteriyor.

3. karikatürde de yine Müslümanları süpürge ile nasıl süpürerek Anadolu’dan çıkardıklarını gösteriyor.

4. karikatür: Bu karikatürün açıklamasında “bu oklar varken yılan başkaldıramaz” yazıyor.

(Ramiz Gökçe, ak 9. S. 1935, 5,7)

Peki, o oklar ne? 1. Cumhuriyetçiyiz. 2. Milliyetçiyiz. 3. Halkçıyız. 4. Devletçiyiz. 5. İnkılapçıyız. 6. Laikiz.

Bu karikatür neyi anlatmak istiyor?

Müslümanı irtica diyerek yılana benzetiyor ve yılanın başını 6 okla eziyor. Bu 6 oklu CHP zihniyeti, cumhuriyetçiyiz dediler (cumhur halk demek) cumhura rağmen medreseleri kapattılar, din eğitiminin her türlüsünü yasakladılar. Şeriye vekaletinin ilgası ve şeriat mahkemelerinin kaldırılmasıyla dini her sahada etkisizleştirdiler. 30 Kasım 1925 tarih 676-677 sayılı yasalarla Tekke ve Zaviyeleri kapattılar. Ekmeği karneye bağladılar. Halk; şeker, gaz ve tuzu bulamadı. Milliyetçiyiz dediler, milli olan ne varsa dışladılar. Halkçıyız dediler; halk, ölülerine kefen bulamadı, ölüleri yıkayacak imam bulamadı. Din alimlerini Kur’an okutuyorsan devrimlere karşısın diyerek idam ettiler. Devletçiyiz diyerek 3 lira yol parasını vermeye köylüye 1 ay amelelik yaptırdılar. Daha her türlü eza ve cefa yaptılar. İnkılapçıyız diyerek bu milleti 400-500 sene ayakta tutan bütün değerleri yok ettiler. Laikiz dediler; manevi ve dini değerlere harp açtılar. Ezanı 18 sene Türkçe okuttular. Asli şeklinde okuyanı karakola götürdüler, kıyafetinden dolayı köylüleri Ulus meydanına sokmadılar.

Müslüman bu 4 karikatürün ne manaya geldiğini bir düşün. Bu milletin İslam’dan neden soğuduğunu, camilerin niye boş kaldığını, İslam kardeşliğinin zayıfladığını, kavgaların, cinayetlerin, boşanmaların niçin arttığını, aynı apartmanda oturduğumuz halde iyi komşuluk yapmadığımızı, akrabalar arasında sılai rahim yapılmadığını ne zaman anlayıp, ya Rabbi biz senin gönderdiğiniz Kur’an-ı Kerim’e, Peygamber Efendimizin hadisine sarılırsak, o zaman Allah bize acır da doğru yolu gösterir. Biz de dünya ve ahirette rahat ederiz…