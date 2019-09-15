İslami finans dünyada 10 ülkede yoğunlaştı! Listede Türkiye de var

Akit Ekonomi

Fitch Ratings İslami Finans Küresel Müdürü Bashar Al-Natoor, faizsiz finans sektörünün dünya genelindeki durumunu değerlendirdi. Sektörün büyüklüğünün yaklaşık 2 ila 2,2 trilyon dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Al-Natoor, “İslami finans endüstrisinin beş ana direği söz konusu. Direklerin en büyüğü yüzde 70’i aşan payla İslami bankalardır. İkinci büyük direk de yüzde 15’le sukuktur. Bunları üç küçük ayak yani Tekâfül ile yöneticilerin ve şirketlerin faizsiz fonları takip etmektedir” dedi.

-Fitch Ratings İslami Finans Küresel Müdürü Bashar Al-Natoor

Yarış büyük

İslami finans endüstrisinde başı çeken 10 büyük ülke bulunduğunu belirten Al-Natoor, şunları söyledi: “Bunlar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Umman ile Bahreyn’in yanı sıra Türkiye, Malezya, Endonezya ve Pakistan’dır. İlk 10 ülkede İslami finansın yeri ve konumu aynı seviyelerde değil. Örneğin Türkiye’de İslami finans, finansman sektörünün yüzde 5 ila 6’sı mertebesinde. Suudi Arabistan’da bu oran yüzde 78. Dolayısıyla Suudi Arabistan aslında bu alanda en büyük ülke. İslami finansın oranı Kuveyt’te yüzde 40, BAE ve Katar’da ise yüzde 27 ila 30 civarında. Malezya’nın ise çok kısa bir süre sonra İslami finansın sektördeki payını yüzde 40’a çıkarma hedefi ve tutkusu var.”

Hükümet önemli adımlar attı

Al-Natoor, Endonezya ve Türkiye gibi yoğun Müslüman nüfusa sahip ülkelerde İslami finans endüstrisinin büyümesinin sınırlı kaldığına dikkati çekti. Bunun nedenlerine de değinen Al-Natoor, “Asıl sebep aslında İslami bankacılığa nispeten yakın zamanda bir giriş yapılmış olması. Tarihsel olarak bakarsanız 1984’ten bu yana Türkiye’de bir tür İslami bankacılık olduğunu görebilirsiniz ancak o zamanlar bu bankaların bir tanımı yoktu. Son dönemde ise ülkede hükümet düzenlemeleri değiştirdi ve 2000’li yılların başlarında İslami bankacılığa yeni bir tanım getirdi. Yine de Türkiye’deki İslami bankacılık diğer ülkelere göre nispeten yeni” şeklinde konuştu.

Al-Natoor, Türkiye’de İslami finans alanında yapılması gereken hâlâ yapılması gereken birçok düzenleme bulunduğunu vurguladı.