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İslami filmlerin yayınlanacağı proje iptal oldu! 'Bizde yok ama ahlaksızlarda vardır'

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Tiyatro Sanatçısı Haşim Akten; kurmak istedikleri İslami filmlerin yayınlanacağı internet sitesi projesinin, RTÜK tarafından istenen lisans parası sebebi ile iptal olduğunu belirterek şunları söyledi: "Biz gönüllü kardeşlerimizle Netflix ve benzerlerine savaş açacaktık. Biz de 100 bin lira yok. Para ahlaksızlarda çok olur."

11 Ağustos 2019 Pazar 18:08
İslami filmlerin yayınlanacağı proje iptal oldu! 'Bizde yok ama ahlaksızlarda vardır'

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

"RTÜK bizden de 100 bin lira lisans parası istiyor. Ben de 100 bin lira yok. Hizmet yapmak isteyen gönüllü gençlerimizde de 100 bin lira yok." diyen Tiyatro Sanatçısı Haşim Akten, paranın ahlaksızlarda daha çok olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kimin parası varsa basacaklar parayı ki ahlaksızlarda para çoktur. Lisanslarını alacaklar ve yayınlarına devam edecekler. Devlet bu değil. Bana göre devlet yanlış yapana anında cezasını verendir. Yanlış yapılmasına engel olandır. 100 bin lira ile lisans dağıtan devlete devlet denmez. Netflix yaptıklarına devam edecek. Bu iki kere iki dört ortada. Küfürü açıktan duymayacaksın da dıt sesi gelecek. Kulak değil ama zihin yine bu küfürü duyacak ve anlayacak. Dıt denecek bir cümleyi hiç kullandırtma."

‘Hollywood yapımlarını bu ülkeye sokmayacağız’ Netflix'e milli ve yerli rakip geliyor

"Biz gönüllü kardeşlerimizle birlikte Netflix ve benzerlerine İslami yayınlarımızla savaş açacaktık." ifadelerini kullanan Akten, sözlerine şöyle devam etti:

"RTÜK'e bağlı televizyonlarda da bu ahlaksız filmler oynamaya devam ediyor. Ben kuracağım İslami film sitesi ile Netflix ve benzerlerine savaş açacaktım. 100 bin lirayı nereden bulayım? Lisansta alamayacağım. Zaten proje de çıkan yönetmelikle beraber bitti. RTÜK'ten yetkililerle de görüştüm. Herkesi kuşattığı gibi bizim gibileri de kuşatıyormuş."

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 18:08
  1. Ankara
  2. Haşim Akten
  3. Netflix
  4. RTÜK

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  • Yolunda olmak ve ölmek Yolunda olmak ve ölmek 34 dk önce
    Niyet hayr, akıbet hayr. Burada yerli ve milli sivil toplum kuruluşlarının desteği gerekiyor.

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