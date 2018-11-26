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İslami davet çalışmalarıyla bilinen Kannas son yolculuğuna uğurlandı

26 Kasım 2018 Pazartesi 22:02
İslami davet çalışmalarıyla bilinen Kannas son yolculuğuna uğurlandı

AMMAN (AA) - İslami davet alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Ürdünlü Dr. Adnan el-Kannas (54) son yolculuğuna uğurlandı.

Kannas'ın başkent Amman'daki Büyük Ebu Nasır Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Genel Sekreteri Murad el-Adayile ile Ürdün İhvan'ı eski Genel Sekreteri Hemmam Said'in de bulunduğu çok sayıda seveni ve öğrencisi katıldı.

AA muhabirine konuşan Kannas'ın kardeşi Ömer el-Kannas, "Rahmetli kardeşim 12 yaşından bu yana din ve davet alanında çalışmalar yapıyordu. Herkes onu bir kardeşi, arkadaşı olarak görürdü." dedi.

Evli ve 3 çocuk babası Kannas, yakalandığı akciğer kanserine yenik düşmüş ve cumartesi günü Ürdün'de vefat etmişti.

Pakistan, İslamabad’daki Uluslararası İslam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Kannas, İslami davet alanında çalışmalar yapıyordu. Çok sayıda Türk öğrencisi de olan Kannas'ın, Ürdün'de dil eğitimi veren bir merkezi bulunuyordu.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 22:02
  1. cenaze
  2. Dr. Adnan el-Kannas

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