İslami dava mağdurları Adalet Bakanı Gül'e seslendi: Adalet sadece Balyozcuya mı?

Türkiye’de yargı mekanizması nezdindeki çifte standart devam ediyor. Hemen hepsi laikçi/Kemalist isimlerin yargılandığı Ergenekon Terör Örgütü, Balyoz, Askeri Casusluk ve Odatv gibi davalarda FETÖ mensubu yargıçların izi olduğu gerekçesiyle 1.114 kişi hakkında yeniden yargılama kararı veren ve tüm sanıkların tahliyesine hükmeden yargı, İslami hassasiyetlere sahip kişilerin uyduruk gerekçelerle hakim karşısına çıkarıldığı FETÖ kumpaslarında hiçbir işlem yapmadı. 28 Şubat, İBDA, Hizbut Tahrir, Sivas, Vasat, Telegram, Hizbullah, Umut ve son olarak Hüda-Par gibi İslami davalardaki hakim ve savcıların etkisi bariz ortada olmasına rağmen dosyalar yeniden görülmedi.

Bazıları daha eşit!

Konuyla ilgili konuşan Avukat Cüneyt Toraman, çifte standardı, “Bu ülkede herkes eşit ama bazıları daha eşit” ifadeleriyle özetledi. Toraman, şöyle konuştu: “Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarında FETÖ nedeniyle yeniden yargılamalar olmasına rağmen bu davalardaki FETÖ gerçeğinin gözardı edilmesi çifte standarttır. Yargı adaletsizlikleri, haksızlıkları, yanlışlıklar ayıklamak için vardır. Eğer adaletin kendisi çifte standart uygularsa bu nereye varacak? FETÖ’cülerin mağdur ettiği dindar kesimlerin arkasında, bazı medya, gazete, televizyonlar yoktu diye mi yapılıyor bunlar? Hukukun hiç kimseden etkilenmemesi lazım. Hüda-Par davası çok açık ve net FETÖ’nün kumpaslarından birisidir. Bu haksızlıkların bu dönemde düzeltilmesi gerekirken ağır ve yanlış kararlar devam ediyor.”

Cesur davranamıyorlar

Hüda-Par davasında müştekilerin haklarını savunan Avukat Mahmut Şahin ise, bakanlık ve yargı mercilerinin cesur davranamadığını bu durumun da çifte standartlara yol açtığını söyledi.

“Davalarda açık bir şekilde çifte standart uygulanıyor. Kısmen ihmal, kısmen de inisiyatif alamama durumu söz konusudur” diyen Şahin, şöyle devam etti: "Cesur davranamıyorlar. En temel problemin bu olduğunu düşünüyorum. ‘Nasıl olsa bunlar bizden, aynı iklimin, aynı camianın insanlarıyız, neticede bir yere gitmezler’ düşüncesinin yansıması olarak mütedeyyinlerin yargılandığı davalarda bu tür kararlar çıkıyor. Sivas davasına kadar götürebiliriz bu durumu. Ergenekon’da, Balyoz’da ise bambaşka bir duruşla karşılaştık. O zaman ‘Bunları bir şekilde idare edelim’ anlayışıyla karşılaşıyoruz. Ne yazık ki yargının kişilere göre farklı tavırlar takınması hukuka olan güveni zedeliyor. FETÖ’nün etkisinin net olduğu Hüda Par gibi bariz bir dosyada dahi dosyaya tarafsız bakılamıyor ve FETÖ’cülerin verdiği kararların devamı uygulanıyorsa söz tükenmiş demektir. Aynı şekilde FETÖ ve Balyoz benzeri yeni bir yargılama süreci başlasa yine kısa sürede aynı neticeyle sonuçlanır. Ama İslami davalardaki hukuksuzluklar ise devam ediyor, devam da edecek gibi."

Yeniden yargılanmalı

28 Şubat mağdurlarından Yazar Tayyar Tercan da, “Ergenekon gibi Balyoz gibi davalarda yargılanan darbecilere serbest bırakma kararı verilirken, onların ve FETÖ’cülerin mağdur ettiği insanlar hala cezaevlerinde sıkıntı çekiyorlar” dedi.

Tercan, şunları dile getirdi: “Yargıdan yine deprem gibi kararlar çıkıyor. FETÖ ile mücadele eden, milli iradenin yanında duran Hüda-Par camiasına yönelik ceza kararı kabul edilemez. 28 Şubat’ın brifingli yargısı ve FETÖ’cü yargıçların düğmesine bastığı dosyalar mahkemelerde hala onaylanabiliyor. Biz yıllardır bu dosyalar yeniden açılsın diyoruz. Kimseden af beklentimiz yok. Dosya yeniden açıldığı vakit burada tezgahın, kumpasın olduğu görülecektir. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün duruma el koyması gerekiyor.”