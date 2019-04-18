0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İslami Cihad'dan Ortak Arap Cephesi kurulması çağrısı

18 Nisan 2019 Perşembe 22:51
İslami Cihad'dan Ortak Arap Cephesi kurulması çağrısı

GAZZE (AA) - İslami Cihad Hareketi, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planıyla mücadele için Ortak Arap Cephesi kurulması çağrısında bulundu.

İslami Cihad Hareketi'nin, Gazze'de bazı İslami ve ulusal güçlerle düzenlediği siyasi istişare toplantısının ardından yapılan basın açıklamasında, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planıyla mücadele için Ortak Arap Cephesi kurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Ne pahasına olursa olsun yalnızca Gazze'yi içine alan ya da Gazzesiz bir Filistin devleti kurulmasını reddediyoruz. Ayrıca alternatif vatan ya da toprak önerilerine de karşıyız." ifadeleri yer aldı.

İsrail'i tanımanın İslam dünyasının mevcudiyeti ve kimliği için tehdit oluşturduğu, normalleşmenin ise Yüzyılın Anlaşması planının yürürlüğe girmesi için bir araç olduğu vurgulanan açıklamada, ayrıca normalleşmenin ümmet içinde mezhep odaklı bölünmenin derinleşmesi, ülkeler ve halklar arasında iç düşmanlıklar yaratılması anlamına geldiği ifade edildi.

"Arap toprak bütünlüğüne dokunan her türlü öneriyi reddediyoruz." denilen açıklamada, Filistin'de ulusal birlik hükümeti kurulması, devlet başkanlığı ve genel seçimlerin yapılması, sorunlarla yüzleşebilecek yeni yönetimin seçilmesi amacıyla Filistin Ulusal Konseyi seçimleri için tarih belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

- "Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arapları Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği kaydedilen planda, Filistin tarafına bazı maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 22:51
  1. Filistin
  2. Gazze

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe, Euroleague’de sahasında 18 maç sonra yenildi
    1. Fenerbahçe, Euroleague’de sahasında 18..
    2. Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4..
    3. Kalkan’da turizm sektör toplantısı
    4. Kalkan’da turizm haftası kutlaması
    5. Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası
    6. Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
    7. Mazbatayı alan İmamoğlu'na HDP'den..
    8. ISF Dünya Okul Sporları Basketbol..
    9. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
    10. Ayşe Bezci Mesleki ve Teknik Anadolu..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!..
    12. Öykü Arin’e annesinden ilik nakli
    13. İslami Cihad'dan Ortak Arap Cephesi..
    14. THY Euroleague:Fenerbahçe Beko: 80 -..
    15. 30. Ankara Uluslararası Film Festivali..
    16. Bursa'da can pazarı! Mağarada mahsur..
    17. Trump'ı korkutan haber: Bittim, bu..
    18. Bursa’da mağarada mahsur kalan 7..
    19. Athena, Tekirdağ'da konser verdi
    20. Doluya hazırlık yapan Teksaslılar..
    21. Mısır’da tren raydan çıktı: en az 25..
    22. Güney Koreli öğrencilerden Çeşme’de..
    23. Kamu görevlileri için bayram tatili..
    24. Fethiye’de uyuşturucu operasyonu; 2..
    25. Eşiyle tartışıp evi yaktı! İtfaiye..
    26. Paris'te sarı yeleklilere eylem yasağı
    27. İtfaiyeden kedi ve yavrularına şefkat..
    28. UMH Başsavcısı'ndan Hafter ve..
    29. Mueller’in raporunda Trump’ın dikkat..
    30. Mağarada 7 definecinin mahsur kalması..
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hakkında flaş iddia! Yeni parti için tarih verdi
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hakkında flaş iddia! Yeni parti için tarih verdi
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz