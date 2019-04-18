İslami Cihad'dan Ortak Arap Cephesi kurulması çağrısı

GAZZE (AA) - İslami Cihad Hareketi, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planıyla mücadele için Ortak Arap Cephesi kurulması çağrısında bulundu.

İslami Cihad Hareketi'nin, Gazze'de bazı İslami ve ulusal güçlerle düzenlediği siyasi istişare toplantısının ardından yapılan basın açıklamasında, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planıyla mücadele için Ortak Arap Cephesi kurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Ne pahasına olursa olsun yalnızca Gazze'yi içine alan ya da Gazzesiz bir Filistin devleti kurulmasını reddediyoruz. Ayrıca alternatif vatan ya da toprak önerilerine de karşıyız." ifadeleri yer aldı.

İsrail'i tanımanın İslam dünyasının mevcudiyeti ve kimliği için tehdit oluşturduğu, normalleşmenin ise Yüzyılın Anlaşması planının yürürlüğe girmesi için bir araç olduğu vurgulanan açıklamada, ayrıca normalleşmenin ümmet içinde mezhep odaklı bölünmenin derinleşmesi, ülkeler ve halklar arasında iç düşmanlıklar yaratılması anlamına geldiği ifade edildi.

"Arap toprak bütünlüğüne dokunan her türlü öneriyi reddediyoruz." denilen açıklamada, Filistin'de ulusal birlik hükümeti kurulması, devlet başkanlığı ve genel seçimlerin yapılması, sorunlarla yüzleşebilecek yeni yönetimin seçilmesi amacıyla Filistin Ulusal Konseyi seçimleri için tarih belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

- "Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arapları Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği kaydedilen planda, Filistin tarafına bazı maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

