İslami Cihad'dan "İsrail saldırılarına cevap vermeye hazırız" mesajı

GAZZE (AA) - İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kolu Kudüs Seriyyeleri, Filistinlileri hedef alan İsrail saldırılarına karşılık vermeye hazır olduklarını duyurdu.

Kudüs Seriyyelerinden yapılan yazılı açıklamada, "Askeri Konsey Komutanlığı, Mısır İstihbarat Teşkilatı heyetine, hareketin, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tehditlerine karşı eli kolu bağlı durmayacağı ve Filistinlileri hedef alan her saldırıya cevap vereceği mesajını iletti." ifadesi kullanıldı.

Mısır İstihbarat Teşkilatının Filistin dosyası sorumlusu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık ve İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Eymen Bedi'nin de aralarında bulunduğu heyet bugün Gazze'de yaptığı görüşmelerin ardından Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan Mısır'a dönmüştü.

- Karşılıklı açıklamalar

Mısır heyetinin bu ziyaretinin, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensubu Muhammed Ahmed el-Edhem'in (28) perşembe günü İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olması ve Hamas'ın "ihlaller sürerse çatışmasızlık sona erebilir" açıklamasının ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Filistinli grupların da İzzeddin el-Kassam Tugayları mensubu Edhem'in İsrail askerlerince şehit edilmesine ilişkin yaptığı ortak açıklamada, "İşgal güçleri ahmakça işlediği bu suçun bedelini ağır ödeyecek." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün yaptığı açıklamada, Edhem'in şehit edilmesinin kasıtlı olmadığını ve Filistin tarafı çatışmasızlık ortamını sürdürdükçe İsrail'in de bunu devam ettireceğini belirtmişti.

Netanyahu ayrıca, çatışmasızlık ortamının bozulması durumunda, "İsrail ordusunun Gazze'ye askeri saldırı başlatmak için kendisinden yeşil ışık bekleyeceği" tehdidinde bulunmuştu.