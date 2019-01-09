Pekin’den küstah hamle: İslâm’ı dört yılda Çinlileştireceğiz

Münübe Yılmaz

Özellikle Doğu Türkistan’da toplama kamplarına aldığı 3 milyona yakın Müslümanı tecrit altında tutarak büyük bir zulüm örneği sergileyen Çin hükümeti, skandal bir adım daha attı. Müslümanların dinî vecibelerini ifa etmesine yasak getirerek millî ve dinî kimliği yok etmeyi amaçlayan kızıl Çin’in, İslam’ı ‘Çinlileştirmeyi’ öngören bir taslağı hayata geçirme kararı aldığı ortaya çıktı. “İslam’ı yok etme” taslağının, geçtiğimiz hafta sonu Pekin’de düzenlenen “Çin’de İslam’ın Oryantasyonu: 2018-2022” adlı konferansta masaya yatırıldığı, söz konusu konferansa Pekin, Şangay, Hunan, Yünnan ve Çinghay’ın da aralarında bulunduğu 8 bölgeden 8 Çin destekli sözde İslami derneğin temsilcilerinin de katıldığı ifade edildi.

Bu, kültürel bir soykırım

Pekin merkezli Çin İslami Enstitüsü’nün dekan yardımcısı Gao Zhanfu, taslağın İslam’ın Çinlileştirilmesi, Müslümanların inançlarının veya ideolojilerinin değiştirilmesiyle alakası olmadığını iddia ederken, bölgedeki Müslümanlar, söz konusu taslağın özellikle Hui Müslümanlarını hedef almak için hazırlandığını söyledi. Çin hükümetinin sinsi projesini “kültürel bir soykırım” olarak nitelendiren aktivist Süleyman Gu, “Terörizm veya ayrılıkçılık söylemleriyle Müslümanları sindiremeyeceğini anlayan Çin, böyle projelerle kültürel bir soykırım uyguluyor. Üstelik bu, yeni bir politika da değil. Çin, bu politikasını 60 yıldır devam ettiriyor” dedi.

Amaç, İslâm’ı kontrol etmek

Bölgede namaz, oruç, başörtüsü, sakal ve peçeye kısmen ya da tamamen yasaklar uygulayan, çocuklara İslami isimler verilmesine bile tahammül edemeyen Çin’in, söz konusu taslağı kanunlaştırarak İslam’ı kontrol altında tutmayı ve Çin Komünist Partisi’nin (CPC) politikalarıyla uyumlu hale getirmeyi planladığı belirtildi. 4 yıllık bir takvime bağlanan “Çin rejimine uygun İslam” projesini içeren planın ana hatlarının yakında kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi.