'İslam’da sadaka çok önemli bir ibadettir'

Evlilik masrafları gençleri daha evliliklerinin başlarında hani o cicim aylarında sıkıntıya düşmelerine o çok değerli aylarda borç batağında yaşamalarına sebebiyet vermektedir.



Güzel dinimiz İslam evlilik masraflarında orta bir masraf yapılması taraftarıdır. Bakınız Peygamberimiz Hz. Muhammet kızı Hz. Fatıma annemizi amca oğlu Hz. Aliyle evlendireceği zaman amca oğlundan mihr olarak çok az bir şeyler istemiştir. Buraya yazarsam şimdiki kızlarımızın ve oğlanlarımızın yaptıkları masrafların yanında çok cılız kalacaktır.



Günümüzde mal artışlarında aşırı bir artış olduğundan gerek beyaz eşyada gerek yatak ve oturma odası takımlarında gerekse altın vs. gibi diğer masraflarda akıl tutulması paralar ortaya çıkmaktadır. Bu durumda oğlanın ve kızın ailelerin maddi durumları kısıtlı olması durumunda kız ve oğlanın evlilikleri daha çok başlarda borçla karşı karşıya kalmalarına sebebiyet vermektedir. Yukarıda yazdım bir aile kurmak yaklaşık yüz bin TL civarında olduğu ortaya çıkmış durumdadır.



Günümüzde kurulacak evliliklerde kız tarafı yani kızın anne ve babası oğlan tarafını fazlaca yormaması lazım gelmektedir. Yok eğer yorulma durumu olursa kurulacak aile daha kurulmadan çatırdamaya başlayacaktır. Çünkü evin erkeği yükleneceği borcun altında inim inim inleyeceğinden evde doğal olarak huzursuzluk yapacaktır. Bu durumda da evde kavga gürültüler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Bakınız bugün ülkem geneli boşanmalar yaklaşık her sene yüz elli ile iki yüz bin civarındadır. Bu boşanmaların sebeplerine baktığımız zamanda TUİK verilerinde yüzde altmış – altmış beş civarındakilerde şiddetli geçimsizlik yani maddi sebeplerden olduğu ortaya konulmuştur.



Öyle ise evliliklerin kurulum aşamasında orta bir harcama yapılması gerektiği her iki tarafa kavratılması lazım gelmektedir.



İşin bir de salon tutulması var. Buralarda da akıl tutulması paralar harcanmaktadır. Bir şarkıcının yaptığı bir paylaşımda salon gelinlik ve diğer masraflar otuz bin lira civarında olduğunu ve buna gerek olmadığını nikah yapılarak bu gereksiz paranın erkek tarafına ödettirilmemesi, yeni kurulacak ailenin daha en başlarda çatırdamaması için gerekli olduğunu söylemiştir.



İslam’da sadaka çok önemli bir ibadettir. Sadaka hadislerde üç önemli faydası vardır dağıtana. Bunlardan ilki sadaka ömür uzatır. İkincisi sadaka hastalıklara şifadır Üçüncüsü ise; sadaka bela ve musibetlere kalkandır. Sadakayı zenginler de fakirler de verebilir. Sadaka az çok verilebilir.



Sadaka hem binalara hem fakirlere verilebilir. Sadakayı verirken aile fertlerinize ve ölülerinize niyet ederek verirseniz hepsi onun koruyuculuğundan faydalanır.



Zenginlerimiz gerek zekatlarını ve gerek sadakalarını evlenecek olan gençlere, okuyacak gençlere verirlerse bu durumda kurulacak ailede ve diğer hayırlarda bir çorba misali faydaları olmuş olacaktır.



Bundan dolayı sadaka ve zekatlar ihtiyaçlı insana verilmelidir.



Sağlam esaslar dahilinde kurulan ailelere ihtiyacımız vardır. Mutluluklar dilerim…