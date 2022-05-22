'İslam’a suikastın diğer adı: ılımlı İslam projesi'

Vatikan’ın İslam’ı imhaya yönelik olarak planladığı dinlerarası diyalog projesinin bir benzeri de ABD’li Evangelistlere ait “Ilımlı İslam Projesi”dir. Bu proje aynı zamanda İslam ülkelerinin haritalarını değiştirmeyi gaye edinen Büyük Ortadoğu Projesinin (BOP’un) dinî ve kültürel ayağıdır. Söz konusu haritalar masa başında değişmeyeceğine göre, BOP’un İslam coğrafyasına yönelik siyasi, ekonomik ve askerî boyutlu bir işgal projesi olduğu açıktır. Proje sahiplerince sınırları ABD tarafından çizilmiş bir coğrafyada, mahiyetini yine ABD’nin belirlediği bir din anlayışı hâkim kılınmak istenmektedir. Bu projede “İslam” kelimesinin başına “Ilımlı” sıfatının getirilmesi bile İslam’a hakaret olarak kâfidir. Çünkü Ilımlı İslam’ın mefhum-u muhalifi “sert ve katı İslâm”dır ki bu mesaj, kullanımda olan “Radikal İslam” ve “Fundamentalist İslam” tabirleriyle zaten verilmektedir. Hâlbuki bu tarz vasıflandırmalar İslam’ın hak ve adalet ilkelerine aykırı olup, Allah ve Resulüne apaçık iftiradır. Adını Allah’ın koyduğu bu din (Mâide: 3; Âl-i İmran: 19, 64, 85), insanlar tarafından belirlenmiş herhangi bir nitelemeyi kabul etmez. Bu sebeple gerekçesi ne olursa olsun, “Ilımlı İslam” tabirini kabul edenler İslam dairesinde kalamazlar. Çünkü Allah’a ait bu adlandırmayı yeterli görmeyerek İslam’ın başına başka vasıflar eklemek, Allah’ın dinini beğenmeyerek ona müdahale etmek demektir. Yani İslam’ı imhaya yönelik tahrif, tahrip ve reform girişimidir. 1) Ilımlı İslam Projesi Nedir? BOP’un 30 İslam ülkesinin sınırlarını değiştirmeyi hedefleyen bir işgal planı olduğu ABD’li birçok yetkili tarafından seslendirilmiştir; saklı gizli bir şey değildir. Keza projenin ABD – İsrail ortak yapımı olduğu da bilinmektedir. Proje dâhilinde İslam ülkelerindeki din anlayışının da değiştirilmek istenmesinin sebebi, kurmayı planladıkları dünya hâkimiyetinin önündeki en büyük engel olarak gördükleri İslam’ı saf dışı bırakmak, hatta Müslümanları bu hedefe hizmet eder hale getirmektir. Ilımlı İslam projesinin en önde gelen teorisyeni Eski CIA yetkilisi Graham Fuller’dir. Fuller, ABD’nin Ortadoğu üzerindeki hedefine ulaşabilmesi için fiilî savaş yönteminin kullanmasının doğru olmadığı, bunun bir sonuç vermediği; artık Müslüman topraklarına askerî saldırıda bulunulmaması gerektiği, bunun yerine bu coğrafyada “Ilımlı İslam” düşüncesinin propaganda edilip yayılmaya çalışılmasının daha isabetli olacağı görüşündedir. ABD İslam coğrafyasında Ilımlı İslam’ın hâkim kılınması için 10 milyar dolarlık bir bütçe ayırmış ve cami tadilatından imam eğitimine, radyo ve televizyon programlarından okullara kadar çok geniş bir sahada harcama yapmaktan çekinmemiştir. 2) BOP’un Kutsal Kitap Uydurması İslam dünyasına Ilımlı İslam’ı kabul ettirmek için ABD’li güçler işi o kadar ileri vardırmışlardır ki, bir “Kutsal Kitap” (!) bile uydurabilmişlerdir: İki binli yılların başlarında ABD’de CIA tarafından hazırlanan, Kur’an’dan, muharref Tevrat ve İncil’den alıntılar yapılan bu uyduruk kitapta, İbrahimî Dinler mesajı verilmeye çalışıldığı açıktır. Kur’an’dan yapılan alıntıların hemen tamamında tahrifat yapılan bu “BOP’un Kutsal Kitabı”ndaki sözüm ona bazı sure isimleri de şöyledir: Fatiha Suresi, Sevgi Suresi, Cennet Suresi, İman Suresi, Kadın Suresi, İncil Suresi, Evlilik Suresi… (Yeni Şafak, 30 Kasım 2004) ABD güçleri bu uyduruk kutsal kitabı Müslümanlara kabul ettirmek için baskı ve tehditle karışık ikna yolunu da denemişlerdir. Irak’ta olduğu gibi. 3) Ilımlı İslam Çerçevesinde Bazı İslamî Kelimeleri Yasaklama Teşebbüsü Ilımlı İslam Projesinin hedefleri doğrultusunda, yine aynı yıllarda “radikal dinî grupların farklı anlamlar yüklediği” gerekçesiyle, bir kısmı Kur’an’da geçen bazı kelimelerin kullanımına yasak getirilmesi söz konusu edilmiştir. Mesela “tevhid”, “şirk”, “cihad”, “mümin”, “münafık” kelimeleri yasaklanan kelimeler arasındadır. Kelime ve kavramlar, fikir ve inançların temel yapı taşlarıdır. Onlar zarar görürse onlarla örülen bina da zarar görür. İslamî kelimeleri yasaklamaya teşebbüs etmek, İslam binasının temeline dinamit yerleştirilmek demektir. Mesela “tevhid” kelimesinin yasaklandığı yerde “kelime-yi tevhid”den ve “müslümanların birliği”nden bahsedilebilir mi? Elbette bahsedilemez. Peki ya, İslam’ın varlığını koruyabilmek için yapılması zaruri olan “tebliğ” ve “cihad”ın -yine kelimeler üzerinden- engellendiği bir dünyada gerçek İslam’dan söz etmek mümkün olur mu? O da olamaz. Bu kelimelerin yasaklanması teşebbüsü bile, Ilımlı İslam denen projenin İslam’a nasıl kastettiğini gözler önüne sermeye kâfidir. 4) Değerlendirme ve sonuç İslam’ı imha yolunda küresel çapta birçok proje yürütüldüğü ortadadır. Bu projelerin hepsinde de “geleneksel İslam” yaftası altında ehli sünnet yolu ve bu çerçevede 14 asırlık akaid ve fıkıh hükümleri, muhaddisler, tasavvuf erbabı, Allah dostları, kâmil mürşidler tezyif edilmekte; bunlar yerine Goldziher, Schacht, L. Massignon, M. Watt, Gibb, Simon gibi batılı ve Fazlurrahman, Hasan Hanefî, Muhammed Arkoun, Afganî, Abduh ve Reşid Rıza gibi yerli müsteşriklerin propaganda ettikleri fikirler hâkim kılınmak istenmektedir. Ama küfür ehli İslam’a zarar vermek, onu bozmak niyetiyle hangi planı yaparsa yapsın, hangi tuzağı kurarsa kursun; neticede zuhur edecek olan Allah’ın hesabıdır: “Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.” (3 Âl-i İmran 54)