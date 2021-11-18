  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Islama köfte tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Islama köfte tarifi, nasıl yapılır?

Adapazarı'nın meşhur ve vazgeçilmez lezzeti olan ıslama köfte tarifini sizinle paylaşıyoruz.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 22:00:00 -
Islama köfte tarifi, nasıl yapılır?

Ağızda bıraktığı lezzeti ve sunumu ile dikkat çeken ıslama köfte tarifi.

Malzemeler

500 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 su bardağı ekmek içi

1 yemek kaşığı süt

1 silme tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 silme tatlı kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sunum için:

18 dilim ekmek

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tepeleme tatlı kaşığı toz kırmızı biber

5 su bardağı su

1 adet et bulyon

Yapılışı

Köfte için gereken kıymayı derince bir kaba alın, içerisine soğanı rendeleyin ve gereken diğer malzemeleri de ekledikten sonra güzelce yoğurun. İyice yoğurduğunzu köfte harcını, streç filmle kapatın ve yaklaşık 1 saat buzdolabında dinlenmeye bırakın.

Köfte harcı iyice dinlendikten sonra şekillendirin ve ızgara da ya da az yağda kızartın.

Köfteler pişerken, diğer tarafta bir tencereye suyu alın, su kaynamaya başlayınca içine et bulyonu atın ve et bulyon eriyene dek karıştırın.

Küçük bir tavada tereyağını eritin ve içerisine toz kırmızı biberi atın, hızlıca birkaç kez karıştırın ve ocağın altını kapatın.

Hazırladığınız tereyağlı biberi, et suyuna boşaltın ve güzelce karıştırın.

Dilimlediğiniz ekmeklerden birer birer alın, hazırladığınzı et suyu sosuna batırın ve ızgarada her iki yüzünü de hafifçe kızartın.

Soğanları ve domatesleri dilimleyin, biberleri de yıkayın ve hepsini ızgara da hafifçe közleyin. Servis tabağına ızgarada kızarttığınız ekmek dilimlerini alın. Üstlerine sostan çok az bir miktar daha gezdirin. Köfteleri de üzerine dizin. Ardından servis edin. Afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmailağa Cemaati'nden dikkat çeken paylaşım: Paranın erimesi bundan oluyor
Gündem

İsmailağa Cemaati'nden dikkat çeken paylaşım: Paranın erimesi bundan oluyor

İsmailağa Camii sosyal medya hesabından faiz ile ilgili paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, faiz yüzünden pahalılığın arttığı belirtildi. ..
Dünyaca ünlü şirketten Türkiye'ye dev yatırım: Burada doğalgaz olduğundan eminiz
Gündem

Dünyaca ünlü şirketten Türkiye'ye dev yatırım: Burada doğalgaz olduğundan eminiz

Kanadalı enerji şirketi Valeura'nın Üst Yöneticisi Sean Guest, Trakya bölgesinde kayda değer doğal gaz olduğundan emin olduklarını ve bu yüz..
Meteorolojiden 36 ile kritik uyarı: Kar geliyor
Aktüel

Meteorolojiden 36 ile kritik uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü cuma günü İstanbul dahil 34 kenti sağanak yağmura karşı, 2 ili de karla karışık yağmura karşı uyardı. Cumartesi ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay