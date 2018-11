FETÖ-Almanya İslam'ı tahrif etmek için kolları sıvadı!

Almanlar tüm zamanlara ve milletlere inen Kur’an-ı Kerim ve İslamiyet’i tahrif etmek için kolları sıvadı. Alman İçişleri Bakanlığı’nın fonladığı ateist gruplar ile FETÖ’nün oluşturduğu Seküler İslam Girişimi, Din Evi ve liberal cami projeleriyle harekete geçti. ‘Sözde İslam’ı ‘reforme’ ederek Alman tipinin oluşturulması adı altında İslamiyet’in tahrif edilmesi Berlin’in yeni gündem maddesi.

Şaka gibi bir açılış

Alman devleti tarafından 2006’da kurulan Alman İslam Konferansı, başlangıçta İslamofobiye karşı pozitif bir adım gibi sunulsa da aradan geçen 12 yılda yaşanan gelişmeler asıl hedefin İslamiyet olduğunu ortaya koydu. Yarın Berlin’de düzenlenecek açılış konuşmasını ise daha önce “İslam Almanya’ya ait değil” açıklamasıyla tepki çeken Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer yapacak!

Hedef Alman İslam’ı

Alman İslam Konferansı 4. Dönem Genel Kurulu’nun amacının ne olduğu, aslında haftalar öncesinden Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber’in yaptığı açıklamada deşifre oldu. Alman resmi yayın organı DW, Keber’in açıklamaları aynen şöyle duyurdu: İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Kerber, yeniden yapılan İslam Konferansının görevinin Almanya’daki Müslümanların ‘Almanya’ya ait olan’ yeni bir İslam tanımı yapması olacağını ifade etti. Kerber, bunun Alman anayasası temelinde bir ‘Alman İslamı’ olacağını kaydetti. Türkiye’ninAlmanya’yı etkilemesine izin vermeyeceklerini belirten Kerber, “Müslüman Alman vatandaşlarının çıkarlarını daha iyi koruyabilmek için” bunun gerekli olduğunu dile getirdi.

DİTİB’i bypass planı

İslam Konferansına, Almanya’da yaşayan ve örgütlenen Müslümanlar katılıyor. Bu ülkedeki yaklaşık 4 milyon Müslümanın 3.5 milyonunu Türkler oluşturduğu için, onların da örgütlü yapısı olarak Almanya’da kurulan DİTİB öne çıkıyor. Yarın yapılacak genel kurulda, bu etkinin kırılması için düşünülen adımlardan biri ‘Almanya’da örgütlü olmayan ve ‘eleştirel yaklaşımlarıyla bilinen’ İslami grupların da Alman İslam Konferansı’na katılımını sağlayacak düzenleme yapılması. Diğer bir gündem maddesi ise Almanya’da görev yapan imamların, Alman okullarında Alman kültürüne göre ilahiyat eğitimi alması. Bu gelişmeler hedefte yine Türk imamları ve İslamiyet’in olduğunu ortaya koydu.

FETÖ ve ateist oyunu

Konferans öncesinde, Alman devletinin desteğiyle FETÖ ve ateist gruplar tarafından ‘Şartların olgunlaştırılması’ da dikkat çekti. Konferans öncesinde, “Seküler İslam Girişimi” adlı inisiyatifin türemesi ve yayınladığı bildiriyle Alman İçişleri Bakanlığının görüşlerini yansıtması dikkat çekti. Terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye yakınlıkları ile bilinen Alman Yeşiller Partisi’nin eski Eş Başkanı Cem Özdemir, sosyolog Necla Kelek, sözde kadın imam Seyran Ateş’in girişimi, kuruluş belgesinde ‘Alman İslam’ının oluşması gerektiğini, insan haklarına uyumlu bir İslam’ın gelişmesini amaçladıklarını’ duyurdu. Grubun destekçisi, SPD’nin eski İslam politikaları sözcüsü Lale Akgün ise işi “Laik devlete saygı gösteren bir İslam’ın Almanya’da oluşması çoktan beri gerekiyordu. Ben İslam’ın hakiki bir teolojik reformdan geçmesi gerektiğine inanıyorum” diyecek kadar ileri götürdü. Küçük yaşlardan itibaren Alman okullarında bütün dinlerin anlatıldığı din dersleri verilmeli. Farklı dinlerden çocuklar birbirini tanımalı” sözleriyle, Alman tipi İslamiyet algısını oluşturmaya çalışanlar arasında yer aldı.

FETÖ’nün din evi

Türkiye ve DİTİB karşıtı ve FETÖ tipi Müslümanlığın sözcüsü sözde kadın imam Seyran Ateş, Berlin’de FETÖ desteğiyle açılan sözde laik ve liberal İslam’ı savunan İbn-i Rüşd-Goethe Camii’nin kurucusu. Bu caminin hemen arkasında ise FETÖ’nün projesi ve Alman devletinin de 10 milyon avro destek vererek skandala imza attığı, House of One adıyla ‘Din evi’ yer alıyor. FETÖ’nün sözde dinler arası diyolog projesine göre, Berlin Marien Kilisesi papazı Gregor Hohberg, İsrail vatandaşı haham Tovia Ben Chorin ve FETÖ imamı Kadir Sancı, üç dini bir evde bir araya getirerek dinler arası diyalog ortamı oluşturuyor. Ancak projenin arkasında üç FETÖ yöneticisi Abdullah Aymaz, Süleyman Bağ ve Celal Fındık’ın isminin yer aldığı da biliniyor. Aymaz’ın ‘House of One’a insanlarımızın destek vermesi lazım” açıklaması yer alıyor.

Kadın-erkek bir arada namaz kıldılar

İslamiyet’i kendi sapık görüşlerine göre tahrif eden FETÖ’cüler, Almanya’da bir kilisede cami açmıştı. FETÖ’den ödül olan Seyran Ateş de bu sözde camiye imam olarak atanmış ve kadın-erkek bir arada namaz kıldırmıştı.

(Star)