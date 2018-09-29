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İslam'a hakaret eden küstah kadına hapis cezası

İşveç'te sosyal medya üzerinden İslam'a hakaret eden 65 yaşındaki kadına 3 ay hapis cezası verildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 13:32
İslam'a hakaret eden küstah kadına hapis cezası

İsveç'in Jönköping kentinde yaşayan 65 yaşındaki bir kadın, sosyal medya hesabından İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, bir kadının Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İslam dinine hakaret ederken, "Müslümanların zeka yaşının gelişmediği" yönünde ifadeler kullandığı kaydedildi. 

Nefret suçu işledi

Paylaşım nedeniyle hakkında ''nefret suçu'' işlediği gerekçesiyle dava açılan kadın, Jönköping Mahkemesindeki yargılanmasında delil yetersizliği gerekçesiyle suçsuz bulundu. Ancak mahkemenin kararını bozan Göta Yüksek Mahkemesi, 8 defa İslam'a ve Müslümanlara hakaret ettiğine hükmettiği kadını ''nefret suçundan" 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 13:32
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